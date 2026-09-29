Google supprime définitivement Google Assistant sur Android

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Google supprime définitivement Google Assistant sur Android

Google a entamé la phase décisive du retrait progressif de l'assistant vocal Google Assistant sur le système d'exploitation Android. Ce changement suscite le mécontentement de nombreux utilisateurs, car il est désormais impossible de refuser le passage au réseau neuronal Gemini pour revenir à l'ancien assistant. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon la publication Ixbt.com, la société avait déjà annoncé qu'elle cesserait officiellement de prendre en charge ce service. La phase active du processus a commencé à se faire sentir à grande échelle depuis début septembre et touche désormais un nombre croissant de propriétaires d'appareils.

Mécontentement des utilisateurs et nouvelles restrictions

La suppression des fonctionnalités de Google Assistant a également été confirmée par les propriétaires de smartphones des marques Pixel et Samsung. Les utilisateurs se plaignent de la disparition du bouton permettant de revenir à l'ancien assistant dans les paramètres.

Il est intéressant de noter que, comme particularité de cette période de transition, l'application Google Assistant continue de fonctionner sur les appareils iPhone. Cela montre que l'entreprise ne supprime pas tous les composants d'un seul coup, mais progressivement.

Différences entre les capacités de Gemini et de Google Assistant

Google promeut activement l'IA Gemini auprès des utilisateurs en tant que nouveau produit phare. Cependant, il s'avère qu'il existe des différences notables entre les deux services dans la pratique.

Les experts et les utilisateurs soulignent que Gemini est bien plus performant pour converser et traiter des requêtes complexes. En revanche, l'ancien Google Assistant était beaucoup plus pratique et mieux intégré pour contrôler les appareils, les systèmes de maison intelligente et d'autres services Google.

C'est précisément la perte des capacités de contrôle habituelles des appareils domestiques qui suscite une vague de mécontentement parmi les internautes. On ignore encore si l'entreprise corrigera ces lacunes ou proposera de nouvelles solutions à la demande des utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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