Barnoxon Sayfullayeva est championne des Jeux asiatiques

·2·Sport
Barnoxon Sayfullayeva est championne des Jeux asiatiques

La délégation ouzbèke a ajouté une nouvelle médaille d'or à son palmarès aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Membre de l'équipe nationale d'athlétisme, Barnoxon Sayfullayeva a remporté le titre dans l'épreuve du saut en hauteur.

Lors des épreuves du 29 septembre, notre compatriote 1,90 mètre a enregistré ce résultat et a décroché la médaille d'or des Jeux asiatiques.

Barnoxon Sayfullayeva — Championne des Jeux asiatiques

Représentant l'Ouzbékistan dans l'épreuve du saut en hauteur, Barnoxon Sayfullayeva a terminé la compétition avec un résultat exceptionnel.

L'athlète ouzbèke 1 mètre 90 centimètres a franchi cette barre, surpassant toutes ses rivales pour monter sur la plus haute marche du podium.

Ce résultat lui a permis de remporter la médaille d'or des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Une nouvelle médaille d'or pour la délégation ouzbèke

Le titre de Sayfullayeva a été une autre source de joie pour la délégation ouzbèke le 29 septembre.

À Aichi-Nagoya, les athlètes de notre pays continuent de lutter pour des médailles dans diverses disciplines. Barnoxon Sayfullayeva a porté haut les couleurs de l'Ouzbékistan en athlétisme.

1,90 mètre — un résultat suffisant pour l'or.

Une victoire importante au saut en hauteur

Le saut en hauteur en athlétisme exige non seulement une préparation physique, mais aussi de la précision et de la stabilité à chaque tentative.

Barnoxon Sayfullayeva a démontré tout son potentiel à Aichi-Nagoya 2026, décrochant finalement le titre de championne.

Ainsi, la délégation ouzbèke s'enrichit d'une nouvelle médaille d'or.

Le saut de 1,90 mètre de Barnoxon Sayfullayeva est entré dans l'histoire comme une performance en or pour l'athlétisme ouzbek aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Barnoxon SayfullayevaJeux Asiatiques Aichi-Nagoya 2026Délégation OuzbèkeSaut en hauteurAthlétisme
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Arina Tanatmisheva remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-NagoyaArina Tanatmisheva remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-Nagoya26 septembre 12:53Quatre de nos boxeurs montent sur le ring pour une place en finale : les horaires des combats sont connusQuatre de nos boxeurs montent sur le ring pour une place en finale : les horaires des combats sont connusAujourd'hui 17:30Fazliddin Erkinboyev remporte la médaille de bronze à Aichi-NagoyaFazliddin Erkinboyev remporte la médaille de bronze à Aichi-NagoyaAujourd'hui 12:13Résultat historique d'Akbar Djuraev : médaille d'or et plusieurs nouveaux recordsRésultat historique d'Akbar Djuraev : médaille d'or et plusieurs nouveaux recordsAujourd'hui 12:12Shohruhxon Bahtiyorov bat son adversaire en finale et remporte une médaille d'or historiqueShohruhxon Bahtiyorov bat son adversaire en finale et remporte une médaille d'or historique27 septembre 16:37Ibodatxon Agojonova remporte la finale et offre à l'Ouzbékistan sa 9e médaille d'orIbodatxon Agojonova remporte la finale et offre à l'Ouzbékistan sa 9e médaille d'or27 septembre 16:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov