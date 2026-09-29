Barnoxon Sayfullayeva est championne des Jeux asiatiques

La délégation ouzbèke a ajouté une nouvelle médaille d'or à son palmarès aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Membre de l'équipe nationale d'athlétisme, Barnoxon Sayfullayeva a remporté le titre dans l'épreuve du saut en hauteur.

Lors des épreuves du 29 septembre, notre compatriote 1,90 mètre a enregistré ce résultat et a décroché la médaille d'or des Jeux asiatiques.

Barnoxon Sayfullayeva — Championne des Jeux asiatiques

Représentant l'Ouzbékistan dans l'épreuve du saut en hauteur, Barnoxon Sayfullayeva a terminé la compétition avec un résultat exceptionnel.

L'athlète ouzbèke 1 mètre 90 centimètres a franchi cette barre, surpassant toutes ses rivales pour monter sur la plus haute marche du podium.

Ce résultat lui a permis de remporter la médaille d'or des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Une nouvelle médaille d'or pour la délégation ouzbèke

Le titre de Sayfullayeva a été une autre source de joie pour la délégation ouzbèke le 29 septembre.

À Aichi-Nagoya, les athlètes de notre pays continuent de lutter pour des médailles dans diverses disciplines. Barnoxon Sayfullayeva a porté haut les couleurs de l'Ouzbékistan en athlétisme.

1,90 mètre — un résultat suffisant pour l'or.

Une victoire importante au saut en hauteur

Le saut en hauteur en athlétisme exige non seulement une préparation physique, mais aussi de la précision et de la stabilité à chaque tentative.

Barnoxon Sayfullayeva a démontré tout son potentiel à Aichi-Nagoya 2026, décrochant finalement le titre de championne.

Ainsi, la délégation ouzbèke s'enrichit d'une nouvelle médaille d'or.

Le saut de 1,90 mètre de Barnoxon Sayfullayeva est entré dans l'histoire comme une performance en or pour l'athlétisme ouzbek aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.