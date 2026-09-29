Hansi Flick élu meilleur entraîneur de La Liga en septembre

·32·Sport
Hansi Flick élu meilleur entraîneur de La Liga en septembre

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a été désigné meilleur entraîneur de La Liga pour ses résultats en septembre. Le technicien allemand a devancé Diego Simeone et Manuel Pellegrini lors du vote.

Sous la direction de Flick, les Catalans ont terminé le mois invaincus, remportant les quatre rencontres disputées. Le FC Barcelone a inscrit un total de 19 buts au cours de ces matchs.

Le FC Barcelone impitoyable en septembre

Les Catalans ont entamé le mois par un déplacement sur la pelouse de Valence.

Les protégés de Flick ont dominé leur adversaire sur le score de 5-0 . Après cette large victoire, le FC Barcelone s'est déplacé pour affronter Levante.

Ce match s'est également soldé par une victoire catalane — 4-2.

Ainsi, l'équipe a marqué 9 buts lors des deux premières rencontres de septembre, réaffirmant ses ambitions dans la course au titre.

Le festival offensif contre le Racing (7-2)

Le FC Barcelone a disputé l'un de ses matchs les plus prolifiques de septembre à domicile contre le Racing.

L'équipe de Flick a écrasé son adversaire 7-2 .

Les sept buts inscrits ont une fois de plus démontré la puissance offensive des Catalans. L'équipe a maintenu une intensité élevée devant le but adverse.

Le mois s'est conclu par une victoire sur Séville

Pour le quatrième et dernier match de septembre, le FC Barcelone a accueilli Séville.

Les Catalans ont quitté le terrain avec une nouvelle victoire — 3-1.

Au total, les hommes de Flick ont enchaîné quatre victoires en un mois.

Adversaire

Score

Valence

5-0

Levante

4-2

Racing

7-2

Séville

3-1

Total : 4 victoires, 19 buts.

Qui Flick a-t-il devancé ?

Outre Flick, l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone et celui du Betis Manuel Pellegrini étaient également nommés pour le titre de meilleur entraîneur de La Liga en septembre.

Finalement, c'est le technicien allemand qui a décroché la première place.

C'est une nouvelle reconnaissance du travail accompli par Flick au FC Barcelone. Le fait que l'équipe n'ait perdu aucun point en septembre a été déterminant.

Le FC Barcelone leader de La Liga

La série victorieuse de septembre a également impacté la position du FC Barceloneau classement du championnat.

Actuellement, les Catalans occupent la tête de La Liga avec 21 points .

Désormais, l'objectif pour l'équipe de Flick est de maintenir ce rythme.

Le FC Barcelone disputera son prochain match de championnat le 10 octobre à domicile contre Getafe.

Après quatre victoires et 19 buts en septembre, tous les regards sont tournés vers la prochaine rencontre des hommes de Flick. Le leader de La Liga tentera de poursuivre sa série victorieuse en octobre.

BarceloneHansi FlickLa LigaValenceFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Flick admet ses erreurs après un match dramatique contre Levante...Flick admet ses erreurs après un match dramatique contre Levante...14 septembre 06:48Javier Aguirre revient sur l'incident célèbre avec Anthony GordonJavier Aguirre revient sur l'incident célèbre avec Anthony GordonAujourd'hui 14:33Le FC Barcelone de Hansi Flick entame la saison avec des résultats recordsLe FC Barcelone de Hansi Flick entame la saison avec des résultats records17 septembre 14:15Hat-trick de Raphinha : le FC Barcelone écrase le Racing 7-2Hat-trick de Raphinha : le FC Barcelone écrase le Racing 7-217 septembre 06:03Hansi Flick soutient les chances de Lamine Yamal pour le Ballon d'OrHansi Flick soutient les chances de Lamine Yamal pour le Ballon d'Or16 septembre 03:19Hansi Flick soutient la candidature de Lamine Yamal pour le Ballon d'OrHansi Flick soutient la candidature de Lamine Yamal pour le Ballon d'Or15 septembre 19:32
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov