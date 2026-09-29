Hansi Flick élu meilleur entraîneur de La Liga en septembre

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a été désigné meilleur entraîneur de La Liga pour ses résultats en septembre. Le technicien allemand a devancé Diego Simeone et Manuel Pellegrini lors du vote.

Sous la direction de Flick, les Catalans ont terminé le mois invaincus, remportant les quatre rencontres disputées. Le FC Barcelone a inscrit un total de 19 buts au cours de ces matchs.

Le FC Barcelone impitoyable en septembre

Les Catalans ont entamé le mois par un déplacement sur la pelouse de Valence.

Les protégés de Flick ont dominé leur adversaire sur le score de 5-0 . Après cette large victoire, le FC Barcelone s'est déplacé pour affronter Levante.

Ce match s'est également soldé par une victoire catalane — 4-2.

Ainsi, l'équipe a marqué 9 buts lors des deux premières rencontres de septembre, réaffirmant ses ambitions dans la course au titre.

Le festival offensif contre le Racing (7-2)

Le FC Barcelone a disputé l'un de ses matchs les plus prolifiques de septembre à domicile contre le Racing.

L'équipe de Flick a écrasé son adversaire 7-2 .

Les sept buts inscrits ont une fois de plus démontré la puissance offensive des Catalans. L'équipe a maintenu une intensité élevée devant le but adverse.

Le mois s'est conclu par une victoire sur Séville

Pour le quatrième et dernier match de septembre, le FC Barcelone a accueilli Séville.

Les Catalans ont quitté le terrain avec une nouvelle victoire — 3-1.

Au total, les hommes de Flick ont enchaîné quatre victoires en un mois.

Adversaire Score Valence 5-0 Levante 4-2 Racing 7-2 Séville 3-1

Total : 4 victoires, 19 buts.

Qui Flick a-t-il devancé ?

Outre Flick, l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone et celui du Betis Manuel Pellegrini étaient également nommés pour le titre de meilleur entraîneur de La Liga en septembre.

Finalement, c'est le technicien allemand qui a décroché la première place.

C'est une nouvelle reconnaissance du travail accompli par Flick au FC Barcelone. Le fait que l'équipe n'ait perdu aucun point en septembre a été déterminant.

Le FC Barcelone leader de La Liga

La série victorieuse de septembre a également impacté la position du FC Barceloneau classement du championnat.

Actuellement, les Catalans occupent la tête de La Liga avec 21 points .

Désormais, l'objectif pour l'équipe de Flick est de maintenir ce rythme.

Le FC Barcelone disputera son prochain match de championnat le 10 octobre à domicile contre Getafe.

Après quatre victoires et 19 buts en septembre, tous les regards sont tournés vers la prochaine rencontre des hommes de Flick. Le leader de La Liga tentera de poursuivre sa série victorieuse en octobre.