Kylian Mbappé évite une grave blessure au genou et une opération

L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a évité une intervention chirurgicale après s'être blessé au genou lors d'un match avec l'équipe de France. Cette nouvelle a été un immense soulagement pour la direction et le staff technique du club madrilène, car on craignait initialement un problème grave pouvant compromettre le reste de la saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal AS, l'attaquant français a ressenti une douleur au genou après avoir marqué contre la Turquie vendredi dernier et a dû quitter le terrain. Cette décision prise au bon moment a permis d'éviter une aggravation de la situation. Les examens médicaux ont révélé une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche.

Initialement, les médecins du Real Madrid étaient en contact permanent avec la Fédération française de football, craignant qu'une opération ne soit nécessaire. Cependant, des examens approfondis ont donné des résultats positifs, confirmant que le joueur ne sera absent que 10 à 12 jours. Mbappé a déjà entamé son processus de récupération lundi à Valdebebas.

Délais de retour et plan de l'entraîneur

Théoriquement, Kylian Mbappé devrait être de retour pour le match de La Liga contre Villarreal au stade Santiago Bernabéu le 10 octobre. Néanmoins, la direction du Real Madrid a décidé de ne pas prendre de risques en le faisant jouer trop tôt. Le club a fermement insisté sur le fait qu'il ne jouerait pas tant qu'il ne serait pas à 100 % de ses capacités.

L'entraîneur de l'équipe, José Mourinho, envisage de laisser le joueur au repos pour le match contre Villarreal. La raison est que, après cette rencontre, les Madrilènes ont deux déplacements cruciaux : le 14 octobre à Rome contre la Roma, et le 25 octobre au Camp Nou pour le Clasico.

Changements tactiques et solutions alternatives en attaque

En l'absence de Mbappé, le staff technique travaille sur quatre solutions tactiques pour remodeler la ligne d'attaque. Mourinho pourrait conserver le système actuel en faisant entrer un jeune joueur, mais le technicien portugais le voit principalement comme un avant-centre face à des adversaires très défensifs.

Une autre option principale consiste à utiliser Jude Bellingham dans un rôle de faux neuf. Selon ce schéma tactique, Arda Güler pourrait évoluer derrière Bellingham, créant une synergie avec ses coéquipiers sur l'aile droite. Mourinho testera ces variantes tactiques lors des entraînements des prochains jours.