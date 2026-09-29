Manchester City continue de lutter contre les accusations financières

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Manchester City continue de lutter contre les accusations financières

La direction de Manchester City, champion en titre de la Premier League, a fermement déclaré qu'elle mènerait une lutte sans merci concernant les accusations de violation des règles financières. Selon Sky Sports, le directeur général du club, Ferran Soriano, s'exprimant lors d'une réunion des clubs de football européens à Copenhague, au Danemark, a souligné que l'équipe défendrait sa position jusqu'au bout et que ce processus juridique est encore loin d'être terminé. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La situation entourant les 115 chefs d'accusation portés contre le club et les décisions potentielles d'un tribunal indépendant pourrait avoir un impact sérieux sur l'avenir de la gouvernance du football anglais. Néanmoins, la direction de Manchester City, tout en exprimant sa pleine confiance en son innocence, a noté que les enquêtes et les procédures judiciaires prendraient du temps. Selon Soriano, ces allégations sont débattues publiquement depuis huit ans déjà et une solution finale est encore lointaine.

La position ferme du dirigeant du club

Le président du conseil d'administration de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, avait exprimé des opinions tout aussi fermes dans un message adressé aux supporters. Il a souligné que le club ne cesserait pas ses efforts pour prouver son intégrité. Al Mubarak a expliqué que la position de l'équipe est très solide, mais qu'en raison des conditions strictes de confidentialité des procédures juridiques, il ne peut pas encore divulguer tous les détails.

Il est rapporté que les principales objections concernent l'augmentation artificielle des revenus de sponsoring ainsi que la fourniture d'informations financières inexactes à la Premier League sur plusieurs saisons. Suite à la diffusion de ces informations, un grand intérêt et des discussions animées ont commencé au sein de la communauté du football.

Prochaines étapes juridiques

À l'heure actuelle, tant la direction de la Premier League que les organes indépendants s'abstiennent de faire des commentaires officiels sur les décisions finales. La raison en est que les étapes importantes du processus d'examen et les exigences de confidentialité restent en vigueur. Le service de presse du club, fidèle à sa déclaration de février 2023, a réaffirmé qu'il avait pleinement respecté toutes les procédures.

Le club de football Manchester City montre qu'il ne reculera pas dans ce long conflit et qu'il défendra ses intérêts à tous les niveaux. Cela pourrait entraîner des changements importants dans les règles du fair-play financier et le système juridique du football anglais à l'avenir.

Manchester CityPremier LeagueFerran SorianoActualités FootballFair-play financier
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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