Une autre bonne nouvelle venue de l'arène internationale a rempli les cœurs des supporters de football ouzbeks d'une fierté immense. La FIFA, instance dirigeante du football mondial, a publié sur sa page Instagram officielle un article spécial et passionnant dédié à Abduqodir Husanov, le solide défenseur de notre équipe nationale et du grand club anglais de Manchester City.

En présentant la brillante étoile du football ouzbek au public mondial, l'organisation a souligné le parcours de succès remarquable accompli par notre compatriote en si peu de temps.

Le premier Ouzbek de l'histoire du football anglais

Dans sa déclaration, la FIFA a salué hautement l'étape historique franchie par Abduqodir Husanov en Premier League anglaise (EPL), considérée comme le centre du football moderne. Comme on le sait, notre joueur talentueux a rejoint l'un des clubs les plus puissants au monde, Manchester City, en janvier 2025. Ainsi, il a solidement inscrit son nom dans les annales en tant que premier footballeur professionnel ouzbek à jouer et faire ses débuts dans la prestigieuse EPL.

De plus, l'été dernier, Husanov a réussi à participer avec succès à la Coupe du Monde des Clubs, disputée dans un format entièrement nouveau accueilli sur les pelouses des États-Unis, au sein de l'effectif des Citizens.

Nouveau format et qualification historique de l'Ouzbékistan

Désormais, notre défenseur de 21 ans fait face au test le plus important et le plus responsable de sa carrière. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera organisée pour la première fois dans l'histoire du football avec un tableau élargi, comprenant exactement 48 équipes nationales participant au tournoi.

Victoire historique : Ce nouveau format aux vastes opportunités a ouvert les portes du bonheur à notre chère Patrie, ainsi qu'à de nombreux pays de football en développement. L'équipe nationale d'Ouzbékistan a officiellement obtenu son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire !

Des succès chez les jeunes à la scène mondiale

L'organisation internationale a également rappelé les réalisations significatives d'Husanov non seulement dans le football senior, mais aussi au sein de l'équipe nationale des jeunes. En son temps, il a :

Remporté la prestigieuse Coupe d'Asie U20 et soulevé le trophée de champion en tant que capitaine de l'équipe d'Ouzbékistan U20.

Atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde U20, luttant aux côtés de son équipe contre les meilleures nations du monde.

Aujourd'hui, Abduqodir Husanov, chéri par des millions de compatriotes et de supporters, se tient prêt à faire connaître le nom de l'Ouzbékistan sur la scène footballistique la plus prestigieuse de la planète et à écrire de nouvelles pages d'histoire.

Nous souhaitons à notre tour de grandes victoires à notre habile défenseur et à notre équipe nationale lors des prochains matchs de la Coupe du Monde ! Suivez toujours avec nous sur Zamin les actualités les plus chaudes et les plus passionnantes du football ouzbek et du sport mondial !