Affaire Manchester City : Andy Burnham appelle à ne pas tirer de conclusions hâtives

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Affaire Manchester City : Andy Burnham appelle à ne pas tirer de conclusions hâtives

La situation entourant le club de Manchester City, accusé d'infractions financières en Premier League, devient critique. Suite aux informations selon lesquelles une commission indépendante aurait jugé fondées 114 des 115 accusations portées contre les « Citizens », des politiciens britanniques ont commencé à réagir. Interrogé par ITV Granada Reports, Andy Burnham, homme politique et fervent supporter d'Everton, a appelé le public à ne pas tirer de conclusions hâtives. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'avère que la commission indépendante est parvenue à sa décision après de longues enquêtes. Cependant, Andy Burnham a souligné qu'il était inapproprié de rendre des jugements définitifs immédiatement après de telles rumeurs. Selon lui, il est nécessaire d'étudier en détail le rapport officiel de la commission indépendante avant de tirer toute conclusion finale.

Accusations financières et procédure prolongée

Le conflit principal concerne la fourniture par Manchester City de données financières inexactes entre 2009 et 2018, période durant laquelle le club est devenu une force dominante du football anglais. Selon les accusations, le club a omis de fournir des informations financières précises à 54 reprises et a commis 14 infractions liées aux salaires des joueurs et des entraîneurs.

Burnham a souligné que ce processus entre le club et la Premier League a été très long et complexe. Par conséquent, il est impératif d'examiner minutieusement tous les documents avant d'envisager de priver le club de ses titres historiques ou d'imposer d'autres sanctions sévères. « Je viens tout juste d'en entendre parler, ce ne sont pour l'instant que des rapports. S'ils sont confirmés, je souhaite évidemment examiner le rapport de la commission indépendante », a déclaré Burnham.

La position ferme du club et les sanctions futures

De son côté, la direction de Manchester City maintient une position ferme. Le club a exprimé sa confiance en son innocence et en la véracité des preuves fournies. Dans un communiqué, le service de presse du club a rappelé que la procédure de la Premier League est en cours et que les exigences de confidentialité doivent être respectées. Manchester City affirme avoir suivi les règles et s'être appuyé sur un régulateur équitable au cours des huit dernières années.

Si les conclusions de la commission indépendante sont maintenues lors de la procédure d'appel, la Premier League pourrait prendre des mesures disciplinaires sévères. Conformément au règlement, les sanctions possibles vont de lourdes amendes à l'exclusion de la première division. Cependant, toute sanction doit répondre au principe de proportionnalité, sous peine d'être annulée lors des étapes judiciaires ultérieures.

Manchester CityPremier LeagueFootballAngleterreSanctions
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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