Le champion en titre de la Premier League, Manchester City, a été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d'accusation liés à des violations des règles financières de la ligue. Cette décision, qui a provoqué une onde de choc dans le monde du football, pourrait déclencher l'une des crises les plus inédites de l'histoire du football anglais. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon les informations diffusées par Goal.com et d'autres médias sportifs de premier plan, une commission indépendante a maintenu 114 des 115 accusations portées au début de l'année 2023. Ce processus est le résultat de quatre années d'enquête approfondie, lancée après la publication de documents compromettants par le journal allemand Der Spiegel fin 2018.

Détails de l'enquête et période suspecte

Les investigations de la ligue couvrent principalement la période allant de 2009 à 2018. Durant cette période, le club a été accusé de ne pas avoir fourni des informations financières précises et d'avoir dissimulé des paiements effectués au personnel et aux joueurs.

Les racines de ce scandale juridique remontent au rachat du club en 2008 par l'Abu Dhabi United Group, dirigé par le Cheikh Mansour. C'est précisément après ce changement que l'équipe est devenue une force dominante et puissante en Angleterre. Au cours de la décennie examinée, le club a remporté trois titres de Premier League et plusieurs coupes nationales.

Réaction du club et prochaines étapes

La direction de la Premier League affirme que le club a enfreint les règles de rentabilité et de durabilité (PSR) ainsi que les exigences du fair-play financier (FFP) de l'UEFA. Aucune sanction officielle n'a encore été annoncée contre Manchester City, mais l'équipe est sous la menace de graves sanctions sportives et financières.

Un porte-parole officiel de Manchester City a déclaré à The Athletic que la procédure de la Premier League est en cours et nécessite une stricte confidentialité. Dans son communiqué, le club souligne qu'il a respecté les principes d'un régulateur indépendant et équitable pendant huit ans et qu'il maintient sa position.

Rappelons qu'en 2020, l'UEFA avait exclu le club des compétitions européennes pour deux ans et lui avait infligé une amende pour des accusations similaires. Cependant, le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait annulé l'interdiction, invoquant la prescription de certaines preuves. Les règles de la Premier League ne prévoyant pas de telles limitations de durée, la situation est d'autant plus grave.