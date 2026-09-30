La hausse des prix sur le marché japonais des smartphones stimule le marché de l'occasion

Ces dernières années, la forte augmentation du prix des nouveaux smartphones au Japon, en particulier des modèles phares, a radicalement modifié les habitudes d'achat des consommateurs. Selon les données publiées par l'agence Kyodo News, le coût des appareils de nouvelle génération représente une charge financière importante par rapport aux revenus de la population. Cette situation contraint les Japonais à prolonger la durée d'utilisation de leurs gadgets et à se tourner vers le marché de l'occasion. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

En particulier, dans le commerce de détail officiel, le modèle de base iPhone 18 Pro d'Apple est vendu à 219 800 yens. À titre de comparaison, le prix de l'iPhone 13 Pro, lancé il y a cinq ans, était près de 1,8 fois moins élevé. Les experts attribuent cette hausse des prix principalement au coût croissant des modules de mémoire modernes.

La nouvelle stratégie des consommateurs

Dans ce contexte de hausse des prix, les préférences des acheteurs ont également évolué. Une partie de la population préfère conserver ses smartphones actuels le plus longtemps possible plutôt que de les remplacer. L'autre partie se tourne vers les offres du marché de l'occasion au lieu d'acheter un nouvel appareil.

Selon Mercari, l'une des plus grandes plateformes de vente du pays, l'intérêt pour les modèles d'iPhone d'occasion augmente fortement à chaque sortie d'une nouvelle génération de smartphones. Par exemple, en octobre 2025, le nombre de modèles de la génération précédente mis en vente a presque quintuplé par rapport au mois de septembre, ce qui témoigne de l'activité croissante du marché de l'occasion.

Des records sur le marché

Selon les prévisions du centre d'analyse MM Research Institute, le marché des smartphones d'occasion au Japon maintient une tendance à la croissance depuis plusieurs années consécutives. En particulier, environ 3,6 millions de smartphones d'occasion devraient être vendus dans le pays au cours de l'exercice fiscal 2025. Cela marquerait un résultat record pour la septième année consécutive.

Les experts prévoient que ce segment continuera de se développer rapidement dans un avenir proche. Selon les estimations, le volume du marché des smartphones d'occasion dans le pays pourrait atteindre 5 millions d'unités d'ici l'exercice fiscal 2029.

Les analystes du MM Research Institute expliquent cette situation non seulement par l'augmentation des prix nominaux, mais aussi par leur rapport aux revenus de la population. Leurs calculs montrent que la charge financière relative pour l'achat d'un nouveau smartphone est environ trois fois plus élevée pour un consommateur japonais que pour un acheteur américain.