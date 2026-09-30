L'Ouzbékistan U17 échoue face au Portugal : 2 buts en seconde période et défaite

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L'Ouzbékistan U17 échoue face au Portugal : 2 buts en seconde période et défaite

L'équipe nationale junior d'Ouzbékistan (U17) a disputé un match amical international contre ses homologues locaux au Portugal, pays reconnu pour posséder l'une des écoles de football les plus avancées d'Europe. Ce duel, qui a servi de test sérieux pour nos jeunes représentants en pleine préparation pour les qualifications de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Asie, s'est soldé par une victoire 2-0 des hôtes.

En première période, les deux équipes ont livré un combat équilibré, créant des occasions d'ouvrir le score, mais les cages sont restées inviolées. Cependant, en seconde période, les jeunes talents portugais ont intensifié la pression et ont maximisé leurs opportunités : le score a été ouvert à la 64e minute, puis l'écart a été doublé à la 77e minute. En fin de match, toutes les tentatives de nos compatriotes pour réduire le score ont été vaines.

« Un test difficile en Europe, une première mi-temps à 0-0 et un passage à vide de 13 minutes » : 5 points clés

Faits officiels les plus importants du match entre le Portugal et l'Ouzbékistan U17 :

  • Match test en Europe : L'équipe nationale U17 d'Ouzbékistan a disputé un match amical international officiel contre les juniors portugais au Portugal ;

  • Une défense solide en première période : Durant les 45 premières minutes, nos représentants n'ont pas cédé l'initiative et ont réussi à maintenir le score à 0-0 ;

  • Deux buts en seconde période : Les hôtes ont marqué le premier but à la 64e minute, puis ont consolidé leur victoire 13 minutes plus tard (77e minute) ;

  • Contre-attaques infructueuses : Malgré l'entrée en jeu des remplaçants après le deuxième but, il a été impossible de réduire le score ;

  • Rotation d'effectif complète : L'entraîneur principal a testé les capacités de 18 joueurs lors de ce match, identifiant les lacunes au niveau international.

Détails complets et protocole du match amical Portugal U17 - Ouzbékistan U17

Paramètres techniques du match, chronologie des buts et composition des équipes :

Compétition et critères de performance

Équipe nationale du Portugal U17

Équipe nationale d'Ouzbékistan U17

Score final

2 : 0 (victoire)

0 : 2 (défaite)

Résultat à la mi-temps

0 : 0 (égalité des forces)

0 : 0 (cage inviolée)

Temps des buts marqués

64e minute (1:0) et 77e minute (2:0)

Occasions de but non concrétisées

Composition de départ

L'équipe forte sélectionnée par les hôtes

O. Shomurodov, M. Anvarov (c), M. Abdisoliyev, A. Rahimov, A. Abdunabiyev, I. Ravshanov, M. Mamatov, M. Murodov, S. Sadirjonov, A. Ravshanbekov, A. Aliyev

Remplaçants entrés en jeu

Changements tactiques et physiques

E. Olimov, N. O‘ktamov, J. O‘ktamboyev, D. Mirzabekov, M. Orifxonov, H. Tohirov, L. Abduraimov

Conclusion principale du match

Supériorité dans la prise de décision rapide et la finition

Nécessité de maintenir la stabilité physique et la concentration pendant 90 minutes

Expertise tactique et scouting : Pourquoi une telle défaite est-elle utile pour les jeunes ?

Conclusions des experts du football des jeunes, analystes tactiques et recruteurs :

  • « La leçon d'affronter un adversaire fort » : Dans le football junior, on ne peut pas progresser en ne battant que des équipes faibles ou régionales ; Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva, jouer à l'extérieur contre l'école de football portugaise qui les a formés a permis à nos joueurs de ressentir concrètement la vitesse du football européen moderne, la prise de décision sous pression et la culture de lecture du jeu ;

  • Le syndrome de rupture après la 60e minute : Bien que nos représentants aient opposé une résistance digne en première mi-temps, les buts encaissés aux 64e et 77e minutes ont montré des problèmes de préparation physique et de maintien de la concentration sur 90 minutes ; c'est le point le plus important à corriger avant les tournois internationaux ;

  • Fondations pour l'avenir : Le résultat de ce match amical n'affecte pas le classement ; le plus important est que le staff technique a pu évaluer le potentiel réel des sept joueurs entrés en jeu (Olimov, O‘ktamov, Tohirov, etc.) au niveau international et obtenir des données précieuses pour sélectionner l'équipe optimale pour les prochains matchs de qualification officiels.

Selon vous, dans quelle mesure l'expérience acquise par nos jeunes joueurs lors de matchs à l'extérieur contre des grands d'Europe les aidera-t-elle à briller à l'avenir avec l'équipe nationale ? Quels aspects de l'équipe U17 d'Ouzbékistan doivent être renforcés selon vous : la discipline défensive ou la finition ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse professionnelle sur le football des jeunes ouzbeks avec tous les fans !

Ouzbékistan U17Portugal U17FootballMatch AmicalFormation
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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