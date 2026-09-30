Doublé de Yamal, large victoire de l'Espagne : Résultats de la 2e journée de la Ligue des Nations

La Ligue des Nations de l'UEFA poursuit ses rencontres de la 2e journée. Le choc entre l'Espagne et la Croatie était au centre de l'attention. Les champions en titre ont battu leur adversaire à domicile sur le score de 4-1, et Lamine Yamal est devenu l'un des grands héros de la victoire en signant un doublé.

L'Angleterre a également battu la République tchèque à l'extérieur sur le score de 2-0 . La Suisse a quant à elle remporté une victoire par trois buts d'écart face à l'Écosse.

Portée par Yamal, l'Espagne a écrasé la Croatie sur un score fleuve

La rencontre entre l'Espagne et la Croatie a débuté avec l'intensité attendue par les supporters.

À la 28e minute, la Croatie a ouvert le score, mettant les Espagnols en difficulté. Cependant, cet avantage fut de courte durée.

Trois minutes plus tard, Pubill a égalisé — 1-1.

Juste avant la fin de la première mi-temps, l'Espagne a de nouveau percé la défense adverse. Lamine Yamal a donné l'avantage à son équipe avec son but.

En seconde période, les Espagnols ont accentué leur domination.

À la 63e minute, Yamal a marqué à nouveau, officialisant son doublé.

Vers la fin du match, Nico Williams a inscrit le quatrième but de l'Espagne.

Résultat final : Espagne 4-1 Croatie.

L'Angleterre bat la République tchèque à l'extérieur

L'équipe nationale d'Angleterre a également conclu son match de Ligue des Nations par une victoire.

Les « Three Lions » se sont rendus en République tchèque et ont battu leur adversaire sur le score de 2-0 .

La première mi-temps est restée vierge de buts. Après la pause, l'Angleterre a pris les choses en main.

À la 47e minute, Anthony Gordon a ouvert le score.

À la 69e minute, le capitaine de l'équipe, Harry Kane , a transformé un penalty pour inscrire le deuxième but anglais.

Ainsi, les visiteurs l'emportent 2-0 et augmentent leur capital points dans le tournoi.

Victoire convaincante de la Suisse face à l'Écosse

Dans une autre rencontre, la Suisse a affronté l'Écosse à l'extérieur.

LesSuisses ont pris le contrôle total du match et ont inscrit trois buts sans réponse dans les filets adverses.

À la 12e minute, Rodríguez a ouvert le score.

À la 55e minute, Elvedi a creusé l'écart.

À la 82e minute, Amdouni a inscrit le troisième but.

Écosse - Suisse 0-3.

Le Kazakhstan n'a pas pu prendre de points face à la Slovaquie

L'équipe nationale du Kazakhstan s'est déplacée en Slovaquie.

Dans ce match, les hôtes ont ouvert le score à la 26e minute grâce à Sauer.

À la 35e minute, le Kazakhstan a répliqué. Ramazan Karimov a égalisé, redonnant espoir à son équipe.

Cependant, vers la fin du match, la Slovaquie a repris l'avantage. À la 82e minute, Hancko a marqué, offrant la victoire aux locaux.

Slovaquie - Kazakhstan 2-1.

Résultats principaux de la Ligue des Nations

Après ces rencontres de la 2e journée, plusieurs équipes ont engrangé des points cruciaux pour consolider leur position.

Ligue des Nations. 2e journée

Espagne - Croatie 4-1

République tchèque - Angleterre 0-2

Écosse - Suisse 0-3

Slovaquie - Kazakhstan 2-1

Pour l'Espagne, le héros le plus éclatant de la journée a été Lamine Yamal. Le doublé de la jeune star a joué un rôle clé dans la large victoire de son équipe.

L'Angleterre a réaffirmé ses ambitions avec cette victoire 2-0 à l'extérieur. La Suisse a également réalisé une performance solide en battant l'Écosse par trois buts d'écart.

Chaque journée de la Ligue des Nations est une étape importante pour les équipes, non seulement pour les points, mais aussi pour la qualification. Les prochains résultats promettent de rendre la situation dans les groupes encore plus intense.