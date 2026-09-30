Lancement du flagship iQOO 16 : Snapdragon 8 Elite et batterie de 8400 mAh

Le nouveau flagship du marché chinois de la téléphonie mobile, le smartphone iQOO 16, a été officiellement présenté. Selon Ixbt.com, cet appareil est qualifié de « monstre intérieur » par les experts en raison de ses caractéristiques techniques avancées et de ses performances élevées. Ce flagship de nouvelle génération intègre le processeur le plus récent, une batterie haute capacité et des technologies d'écran de pointe, avec un prix de départ fixé à 6000 yuans (environ 895 dollars). C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Le smartphone présenté est l'un des premiers appareils à être équipé du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. Affichant des performances impressionnantes, cette puce a réussi à atteindre un score de 5,574 millions de points lors du test benchmark AnTuTu. Cela permet aux utilisateurs de faire fonctionner sans problème les jeux les plus exigeants et les applications gourmandes en ressources.

Écran et technologies avancées

L'appareil est équipé d'un écran Samsung Everest de 6,85 pouces de haute qualité, utilisant le nouveau matériau M16 et la technologie 2K LEAD 2.0. Les experts soulignent que cette même matrice d'écran pourrait être utilisée dans le futur flagship Samsung Galaxy S27 Ultra. La luminosité maximale globale de l'écran atteint 2800 nits, avec une luminosité locale allant jusqu'à 10 000 nits.

De plus, l'écran prend en charge un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz et une technologie PWM (modulation de largeur d'impulsion) de 3300 Hz. Pour protéger les yeux et améliorer le confort d'utilisation, l'écran est doté d'un revêtement antireflet spécial, et chaque écran est calibré individuellement en usine pour la luminosité et le rendu des couleurs.

Système de refroidissement et autonomie

Un système de refroidissement massif a été installé pour éviter la surchauffe du smartphone. Il comprend une chambre à vapeur d'une surface de 8500 mm² ainsi qu'une couche de graphite thermoconductrice à trois couches d'une surface totale de 29 453 mm². Ce système permet de maintenir la température de l'appareil stable même sous de fortes charges.

En termes de capacité de batterie, l'iQOO 16 est devenu l'un des leaders de sa catégorie. L'appareil est alimenté par une immense batterie de 8400 mAh, prenant en charge la technologie de charge rapide de 100 W. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser le smartphone pendant une longue période sans se soucier de l'autonomie.

L'appareil affiche également des résultats élevés en matière de capacités photographiques. L'appareil photo principal utilise un capteur Sony de 50 mégapixels avec un format optique de 1/1.3 pouce. L'appareil est également équipé d'un capteur périscopique Sony de 50 mégapixels, permettant un zoom de haute qualité sur des objets éloignés.

L'iQOO 16 est le premier smartphone de l'histoire de la marque à être lancé sous le nouveau logiciel OriginOS 7. Le nouveau système permet d'afficher jusqu'à cinq applications actives simultanément sur l'écran. Parallèlement, des fonctions d'IA avancées, conçues pour créer des widgets personnalisés, des rappels et d'autres outils pratiques, sont profondément intégrées au système.