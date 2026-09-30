La Roma interdit à Paulo Dybala et Nahuel Molina de se rendre en Argentine

Le club italien de la Roma a refusé à ses joueurs Paulo Dybala et Nahuel Molina la permission de se rendre en Argentine pour participer au match d'adieu de Lionel Messi en équipe nationale. Cette décision ferme a été prise par la direction du club pour des raisons sportives et logistiques avant des matchs cruciaux en championnat. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte.

Selon Goal.com, l'attaquant légendaire Lionel Messi se prépare pour son dernier match sous le maillot de l'équipe nationale d'Argentine. Le match amical spécial contre le Bénin au stade Monumental de Buenos Aires devrait être la dernière apparition internationale du huituple Ballon d'Or.

Bien que Paulo Dybala et Nahuel Molina aient été sacrés champions du monde au Qatar aux côtés de Messi et soient ses proches coéquipiers, les Romains ont jugé nécessaire de les garder au centre d'entraînement de Trigoria. Le club a précisé dans un communiqué qu'il ne s'agit pas d'un manque de respect envers Lionel Messi, mais d'une mesure visant à préserver la condition physique de l'équipe et à éviter les longs voyages.

Match crucial contre Como et règles de la FIFA

Les Romains ont justifié cette restriction par le prochain match de l'équipe contre Como. Cette rencontre aura lieu seulement cinq jours après le match en Argentine, et le staff technique ne souhaite pas voir ses cadres fatigués. Pour rappel, Dybala, 32 ans, a disputé 18 matchs avec Messi, tandis que Molina, 28 ans, en a joué 53.

Néanmoins, l'interdiction ne s'applique pas à tous les joueurs argentins du club. Le jeune talent Matías Soulé, ayant été inclus dans la liste officielle de l'équipe d'Argentine, a reçu l'autorisation de se rendre dans son pays conformément aux règles de la FIFA. Soulé devrait participer aux rencontres contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin.

La Roma a souligné que cette décision n'entame en rien le profond respect porté à l'Association du football argentin et à Lionel Messi. Bien que les joueurs ne puissent pas accompagner leur ami et capitaine sur le terrain, le club a dû donner la priorité aux objectifs de la saison.