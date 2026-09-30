Tim Ream met un terme à sa carrière internationale avec les États-Unis

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Tim Ream met un terme à sa carrière internationale avec les États-Unis

Le capitaine de l'équipe nationale masculine des États-Unis, Tim Ream, a officiellement annoncé la fin de sa carrière internationale. Lors d'une conférence de presse tenue dans sa ville natale de Saint-Louis, le défenseur expérimenté de 38 ans a exprimé sa fierté d'avoir représenté son pays pendant 16 ans. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le joueur a disputé un total de 86 matchs avec l'équipe nationale, dont 32 en tant que capitaine. Actuellement sous contrat avec le Charlotte FC en MLS, le défenseur a déclaré qu'il se concentrerait désormais sur sa carrière en club.

Un parcours international long et complexe

La carrière de Tim Ream en sélection n'a pas été un long fleuve tranquille. Ses débuts avec les États-Unis remontent à novembre 2010. Parmi tous les joueurs de champ, seul DaMarcus Beasley devance Tim Ream en termes de longévité entre son premier et son dernier match.

Après quelques apparitions lors de ses premières années, le défenseur a connu de longues périodes sans être appelé. Par exemple, il n'a joué aucun match en 2018, avant d'être rappelé de manière inattendue pour la Coupe du Monde 2022, où il a été titulaire sur les pelouses du Qatar.

Résultats honorables et nouvelle étape

Devenu un leader après le Mondial au Qatar, Ream est resté un élément indispensable de l'équipe en vue des prochaines échéances. En plus de ses deux participations à la Coupe du Monde, il a remporté la Ligue des Nations de la CONCACAF en 2020 et 2024.

« J'avais dit par le passé que je ne quitterais pas l'équipe nationale avant d'avoir totalement arrêté le football. Mais les jeunes deviennent de plus en plus forts, et cela ne concerne pas mes propres enfants », a déclaré le joueur pour expliquer sa décision. Selon lui, les quatre dernières années ont été les plus agréables de sa carrière internationale.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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