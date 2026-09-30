Doublé de Golovin : La Russie bat l'Iran avec autorité

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Doublé de Golovin : La Russie bat l'Iran avec autorité

L'équipe nationale de Russie a remporté son dernier match amical lors de la trêve internationale de la FIFA contre l'Iran sur le score de 2-0. Le héros du match à Iekaterinbourg a été Aleksandr Golovin, auteur d'un doublé.

Les protégés de Valeri Karpine ont entamé la rencontre avec intensité, posant les bases de leur victoire dès la première mi-temps. Golovin a marqué aux 21e et 36e minutes, offrant une avance de deux buts à la Russie.

Golovin a plié le match dès la première période

Les Russes ont pris l'initiative dès les premières minutes de la rencontre.

À la 21e minute, Aleksandr Golovin a ouvert le score. Ce but a donné confiance à l'équipe russe, et peu après, Golovin s'est illustré à nouveau.

À la 36e minute, le milieu de terrain a trompé le gardien iranien une seconde fois et a signé un doublé .

Ainsi, la Russie menait 2-0 à la pause.

Le score est resté inchangé en seconde période.

La série de victoires de la Russie se poursuit

Cette victoire contre l'Iran confirme les bons résultats de l'équipe de Karpine lors de ses récents matchs amicaux.

Auparavant, la Russie avait battu :

  • Burkina Faso — 3-0,

  • Trinité-et-Tobago — 3-0,

  • Iran — 2-0

.

La Russie a donc marqué 8 buts sans en encaisser aucun lors de ses trois derniers matchs.

Ce résultat démontre la solidité de l'équipe de Karpine durant les fenêtres internationales.

Pour l'Iran, après l'Ouzbékistan,une nouvelle défaite

Le match contre la Russie s'est soldé par une nouvelle défaite pour l'équipe nationale d'Iran.

Auparavant, les Iraniens avaient affronté l'Ouzbékistan en amical à Ferghana et s'étaient inclinés 1-3 .

Ainsi, l'équipe d'Iran n'a pas réussi à s'imposer face à des nations comme l'Ouzbékistan et la Russie en peu de temps.

Au total, cinq buts ont été inscrits contre l'Iran lors de ces deux rencontres.

Deux matchs importants attendent la Russie

Les joueurs de Karpine ne s'arrêtent pas là après cette victoire contre l'Iran.

L'équipe nationale de Russie disputera son prochain match amical le 3 octobre contre la Namibie . La rencontre aura lieu à Iekaterinbourg.

Ensuite, les Russes affronteront le Nigeria le 6 octobre . Ce match est prévu à Nijni Novgorod.

La Russie disputera donc deux autres matchs amicaux internationaux prochainement.

Une différence au classement FIFA

Actuellement, la Russie occupe la 35e placeau classement FIFA, tandis que l'Iran est 22e .

Malgré un meilleur classement pour l'Iran, le résultat sur le terrain a tourné en faveur de la Russie.

Russie — Iran 2-0

Buteurs : Golovin, 21e, 36e.

Pour l'équipe nationale de Russie, le doublé de Golovin et cette troisième victoire consécutive en amical constituent une excellente dynamique avant les prochaines échéances.

RussieIranAleksandr GolovinIekaterinbourgFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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