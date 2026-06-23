Suivez le match Ouzbékistan - Portugal en direct

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affronte le Portugal lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Le match débute à 22h00 ; nous suivrons les buts, les occasions, les remplacements, les cartons et tous les événements marquants via ce direct textuel.

Le onze de départ de l'Ouzbékistan est composé d'Abduvohid Nematov, Rustam Ashurmatov, Alisher Abdullayev, Abduqodir Husanov, Sherzod Nasrullayev, Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov, Bobur Karimov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov et Azizbek Ganiyev.

Pour le Portugal, Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix et Cristiano Ronaldo débutent la rencontre.

Le match est diffusé en direct sur la chaîne Zo‘r TV. Toutes les actions importantes seront mises à jour régulièrement ici en format texte.

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Avant-match — Arbitre : Jalal Jayed. L'Ouzbékistan donne le coup d'envoi.

1' — Le match commence.

2' — Bruno Fernandes (Portugal) tente une passe vers un coéquipier, mais elle est interceptée par un défenseur.

3' — Bruno Fernandes frappe depuis la limite de la surface de réparation, mais le ballon s'envole au-dessus de la barre transversale.

3' — Le Portugal joue son corner court.

5' — La passe de Nuno Mendes n'atteint pas sa cible, l'attaque s'arrête.

6' — BUT ! 1–0. Joao Cancelo réalise un superbe travail et sert Cristiano Ronaldo. Ronaldo élimine Abduvohid Nematov et place une frappe précise dans le coin inférieur droit.

10' — Faute de Bekhruz Karimov (Ouzbékistan) ; le Portugal obtient un coup franc dans une position dangereuse.

11' — Cancelo réagit bien sur un ballon récupéré et frappe, mais le ballon ne parvient pas jusqu'au but.

11' — Le coup franc de Bruno Fernandes est capté par le gardien.

14' — Jalal Jayed siffle. Faute d'Odiljon Hamrobekov (Ouzbékistan) sur un jeu dangereux ; coup franc direct pour le Portugal.

14' — CARTON JAUNE. Odiljon Hamrobekov reçoit un carton jaune pour sa faute.

17' — BUT ! 2–0. Nuno Mendes (Portugal) exécute un coup franc parfait depuis la limite de la surface — le ballon contourne la défense pour s'enrouler dans le poteau gauche. Magnifique but.

19' — Sherzod Nasrullayev (Ouzbékistan) profite d'une passe qui perce la défense et frappe, mais Diogo Costa s'interpose facilement.

20' — Bekhruz Karimov récupère le ballon, mais s'indigne lorsque l'arbitre siffle faute. Coup franc pour le Portugal.

21' — La passe basse de Nuno Mendes vers la surface est interceptée par un défenseur.

23' — Bruno Fernandes tire le coup franc vers la surface de réparation, mais la défense ouzbèke dégage proprement.

23' — Pause fraîcheur (cooling break) accordée.

28' — Sherzod Nasrullayev (Ouzbékistan) centre, mais un défenseur vigilant intercepte le ballon en zone sûre.

29' — BUT ! 2–1. Azizjon Ganiyev (Ouzbékistan) récupère rapidement le ballon. Sans se soucier de la distance, il déclenche une frappe puissante qui finit dans la lucarne gauche ! Superbe but pour réduire le score à 2:1.

30' — Attention ! L'arbitre indique une consultation VAR pour vérifier une éventuelle faute sur le but. Les joueurs ouzbeks manifestent leur mécontentement.