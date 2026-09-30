Le champion en titre de la Premier League, Manchester City, a été reconnu coupable d'avoir enfreint les règles financières. Suite à cette décision retentissante, des experts renommés du football anglais ont exprimé leur réaction, soulignant la nécessité d'appliquer des mesures disciplinaires sans précédent contre le club. Comme le rapporte Goal.com, cette controverse suscite de sérieux débats dans le monde du football. À ce sujet, Goal.com rapporte l'information.

Selon la décision officielle de la Premier League annoncée mardi, il a été établi que Manchester City a commis de graves infractions financières sur neuf saisons. Les conclusions de l'enquête indiquent que le club a artificiellement gonflé ses revenus via des systèmes de financement occultes et dissimulé plus de 900 millions de livres sterling de dépenses.

La réaction d'Ian Wright et de Roy Keane

L'analyste de football renommé Ian Wright a vivement critiqué les agissements de Manchester City lors de son intervention sur ITV, qualifiant cela de tromperie à l'échelle industrielle. Selon lui, de telles violations majeures exigent une sanction d'un niveau sans précédent, car la simple lecture des preuves écrites est stupéfiante.

Roy Keane a également souligné que cette situation porte gravement atteinte à la réputation mondiale du football anglais. Selon Keane, les contrevenants doivent impérativement être punis, bien qu'il soit regrettable que cette affaire affecte négativement l'image de marque du tournoi à l'échelle internationale.

Conséquences futures et procédures judiciaires

Roy Keane s'est interrogé sur l'état psychologique des joueurs et sur leur avenir avant les matchs à venir, notamment le choc contre Liverpool dans quelques semaines. Il est naturel que cette situation complexe et les problèmes des saisons précédentes affectent le moral des joueurs.

Selon Ian Wright, les parties font face à de longues et complexes procédures judiciaires. La direction de la Premier League s'est engagée dans une lutte juridique colossale contre une structure étatique, et il est prévu que ces processus durent longtemps.

À l'heure actuelle, le club de Manchester City maintient fermement son innocence et dispose jusqu'à vendredi pour faire appel de la décision de la commission indépendante. Alors que les deux parties se préparent à une future guerre juridique, les supporters sont contraints d'attendre de voir quelles sanctions seront imposées au club.