Les voitures modernes et les applications mobiles divulguent les données des conducteurs

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Les voitures modernes et les applications mobiles divulguent les données des conducteurs

Les voitures modernes collectent d'énormes quantités de données sur leurs propriétaires via le Wi-Fi intégré, le GPS et d'autres technologies réseau, et ces informations ne restent pas confidentielles. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Northeastern University montre que le transfert de données personnelles à des tiers dans l'industrie automobile est extrêmement répandu et presque impossible à éviter pour les consommateurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, cette étude a porté sur 21 véhicules récents de 17 marques automobiles, dont des constructeurs populaires tels que Cadillac, Chevrolet, Ford, Lucid, Rivian, Tesla et Toyota. Les experts ont également analysé 30 applications mobiles associées pour évaluer leur impact sur la confidentialité.

Où vont les données ?

Selon les résultats de l'étude, 19 des 21 voitures testées ont transmis du trafic de données à au moins un tiers. Il a été constaté que sept des 30 applications mobiles testées transmettaient des informations sensibles telles que le numéro d'identification du véhicule (VIN), les adresses e-mail, les numéros de téléphone et la géolocalisation précise à des entreprises de publicité et de suivi.

Les experts ont découvert que les données personnelles des conducteurs parviennent à de grandes entreprises technologiques telles que Adobe, ContentSquare, Google, Microsoft, Meta, Snap et Yahoo. La combinaison de plusieurs types d'informations envoyées à une même tierce partie permet aux annonceurs et aux courtiers en données de créer des profils numériques approfondis des consommateurs.

La réaction des applications et des constructeurs automobiles

L'étude a révélé que la connexion d'une application mobile à une voiture double environ l'exposition aux annonceurs et aux trackers. Ces profils confidentiels sont vendus à diverses organisations, telles que des banques et des compagnies d'assurance, ce qui présente un risque majeur pour les consommateurs.

Lorsque les résultats de l'étude ont été présentés aux constructeurs automobiles, toutes les marques, à l'exception de Honda, ont rejeté la responsabilité sur d'autres parties ou directement sur les consommateurs. Après avoir été informée, Honda a amélioré ses pratiques de collecte de données et a ordonné à son sous-traitant de supprimer toutes les données de géolocalisation collectées.

De nombreux constructeurs automobiles ont affirmé que certains liens dans les applications mobiles ouvrent des pages Web externes qui peuvent contenir des cookies collectant les données des clients. Cependant, il a été constaté que la plupart de ces processus se déroulent sans avertissement ni consentement des conducteurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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