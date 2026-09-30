Ouzbékistan — Syrie : Un duel historique de 28 ans pour prendre sa revanche face à un adversaire coriace

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera la Syrie lors d'un match amical international le 1er octobre au stade central Pakhtakor de la capitale. Avant cette rencontre, qui débutera à 19h00, un regard sur l'historique des confrontations révèle que l'adversaire est l'une des équipes les plus difficiles et les plus résistantes d'Asie pour notre sélection nationale.

Jusqu'à présent, les deux équipes se sont rencontrées 7 fois, avec un avantage pour les Syriens : l'adversaire a remporté 3 victoires, l'Ouzbékistan en compte 2, et 2 matchs se sont soldés par un nul. Fait intéressant, la différence de buts est parfaitement équilibrée à 5-5. Leur dernier match officiel a eu lieu début 2024 lors de la phase de groupes de la Coupe d'Asie au Qatar, où aucun but n'avait été marqué (0-0).

« 7 matchs, une différence de buts de 5-5 et un derby à Tachkent » : 5 faits clés avant le match

Les faits les plus importants sur la confrontation historique entre l'Ouzbékistan et la Syrie :

Avantage à l'adversaire : Sur 7 confrontations, la Syrie en a remporté 3, l'Ouzbékistan 2, et 2 se sont terminées par un nul ;

Une différence de buts parfaitement égale : Les deux équipes ont réussi à marquer exactement 5 buts chacune lors de leurs confrontations (5-5) ;

La première confrontation de l'histoire (1996) : Les deux équipes se sont affrontées pour la première fois il y a 28 ans, où la Syrie s'est imposée 2-1 ;

Le dernier combat acharné au Qatar (2024) : Le dernier match a eu lieu lors de la Coupe d'Asie 2024 et s'est soldé par un match nul et vierge 0-0 ;

Coup d'envoi en soirée à Tachkent : Le prochain match amical aura lieu le 1er octobre à 19h00 au stade Pakhtakor.

Classification de l'historique des matchs entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Syrie

Tableau des résultats de tous les 7 matchs joués entre les équipes et statut de la compétition :

Date / Année Compétition ou statut du match Score Résultat et conclusion 1996 Match officiel international / amical 1 : 2 Victoire de la Syrie (premier match de l'histoire) 2016 Éliminatoires de la Coupe du Monde 1 : 0 Victoire importante de l'Ouzbékistan 2017 Éliminatoires de la Coupe du Monde 0 : 1 La Syrie a obtenu sa revanche 2018 Match amical international 1 : 1 Les deux parties se sont neutralisées (nul) 2019 Match amical international 2 : 0 Plus large victoire de l'Ouzbékistan 2020 Match amical international 0 : 1 La Syrie a gagné par la plus petite des marges 2024 Phase de groupes de la Coupe d'Asie 0 : 0 Match nul défensif sans but Total de 7 matchs Bilan historique mutuel Buts : 5 — 5 Ouzbékistan : 2 victoires, Syrie : 3 victoires, 2 nuls

Expertise tactique et analytique : Pourquoi la Syrie est-elle toujours un adversaire difficile pour notre équipe nationale ?

Conclusions des experts en football, analystes tactiques et commentateurs sportifs :

« Un modèle de football fermé et défensif » : L'équipe nationale syrienne joue traditionnellement avec un bloc bas, une défense organisée et des duels physiques intenses ; le fait que dans 6 des 7 matchs, il n'y ait pas eu plus d'un but d'écart (sauf en 2019, 2-0) montre que percer la défense adverse a toujours été un test difficile pour nos attaquants ;

« Obstacle psychologique et équilibre mutuel » : La différence de buts de 5-5 signifie que chaque centimètre de terrain est âprement disputé ; même lors de la Coupe d'Asie 2024, malgré le statut de favori de notre équipe, ils n'ont pas réussi à briser la défense syrienne ; c'est pourquoi ce match à Tachkent n'est pas qu'un simple amical, mais une opportunité psychologique importante pour égaliser le bilan statistique ;

Une répétition avant les éliminatoires pour Srečko Katanec : Pour le staff technique, jouer contre un adversaire physiquement fort et défensif comme la Syrie sert de terrain idéal pour tester la ligne d'attaque et essayer de nouvelles combinaisons avant les matchs contre des adversaires similaires lors des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Selon vous, notre équipe nationale pourra-t-elle percer la défense syrienne le 1er octobre et égaliser le nombre de victoires dans les statistiques historiques ? Quel score prédisez-vous pour cette rencontre ? Partagez vos avis personnels dans les commentaires et partagez l'analyse du prochain match important du football ouzbek avec tous les fans !