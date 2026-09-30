Dean Huijsen s'exprime sur sa douloureuse absence avec l'Espagne

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Dean Huijsen s'exprime sur sa douloureuse absence avec l'Espagne

De retour dans l'équipe nationale d'Espagne, le défenseur central Dean Huijsen a ouvertement admis à quel point son absence lors de la Coupe du Monde estivale a été difficile pour lui. Comme le rapporte Goal.com, le jeune joueur a partagé ses sentiments et ses réflexions sur son avenir en sélection après la large victoire contre la Croatie. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du match disputé au stade Sánchez-Pizjuán, les champions du monde en titre ont battu leur adversaire sur le score de 4-1. Cette rencontre était le premier match à domicile des hôtes depuis leur sacre mondial. Titularisé par le sélectionneur Luis de la Fuente, Dean Huijsen a livré une prestation solide pendant 90 minutes, contribuant ainsi à la victoire et aux trois points précieux de son équipe en Ligue des Nations.

Une décision douloureuse et le soutien de la famille

Rappelons que la non-sélection de Huijsen dans le groupe des 26 joueurs avant le Mondial estival avait suscité de vifs débats. Cette décision marquait la première fois en 92 ans d'histoire de l'équipe nationale espagnole qu'aucun joueur du Real Madrid ne figurait dans la liste. Le sélectionneur avait préféré des défenseurs comme Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Eric García et Marc Pubill.

En zone mixte après le match, le défenseur n'a pas caché que la situation vécue cet été a également durement affecté sa famille. « Cela a été très difficile pour moi. Au final, c'était un moment très triste pour moi et ma famille. Mais le plus important est que je sois de retour et que nous devions désormais nous concentrer uniquement sur les aspects positifs », a souligné le joueur.

Nouveaux objectifs et projets d'avenir

Aux côtés de son coéquipier Marc Cucurella, qui évolue au Real Madrid, l'ancien défenseur de la Juventus a prouvé qu'il faisait partie des plans à long terme du staff technique. Son retour immédiat dans le onze de départ démontre que la confiance du sélectionneur envers lui reste intacte.

Cette victoire convaincante à Séville porte la série d'invincibilité de l'Espagne à 40 matchs. Leaders du groupe A3, les hommes de de la Fuente devancent l'Angleterre et la Croatie de trois points. Les Espagnols affronteront la République tchèque samedi pour consolider leur domination dans le groupe.

Pour Dean Huijsen, ce retour réussi constitue une excellente opportunité de rétablir sa position dans la rude concurrence pour le poste de défenseur central en équipe nationale.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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