Xiaomi présente un nouveau thermos avec infusion inversée pour le thé

Xiaomi a annoncé un nouvel appareil baptisé Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition, conçu pour préparer du thé en feuilles et des boissons infusées lors de vos déplacements. Selon ixbt.com, ce thermos unique de 500 ml attire l'attention par ses technologies modernes et sa conception ergonomique. Le prix est actuellement fixé à 199 yuan, et la collecte de fonds avant la vente publique débutera le 14 octobre de cette année. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

La principale différence de ce modèle par rapport aux appareils similaires réside dans son mécanisme gravitationnel unique. Au-dessus de la fiole principale se trouve une chambre transparente en tritan, un plastique alimentaire moderne, extrêmement durable et sûr, séparée par un filtre en titane. Le processus d'infusion du thé est particulièrement ingénieux.

Mécanisme d'infusion inversée et ses avantages

Pour préparer la boisson, il suffit de retourner le thermos hermétiquement fermé. L'eau chaude passe alors par le filtre dans la chambre supérieure et se mélange aux feuilles. L'utilisateur peut surveiller et contrôler directement l'intensité de l'infusion à travers la chambre transparente.

Une fois le thé infusé selon vos préférences, le thermos est remis dans sa position initiale. La boisson prête s'écoule vers le bas, tandis que les feuilles de thé restent dans un compartiment séparé, évitant ainsi une amertume excessive. Cette solution est idéale pour ceux qui apprécient un thé de qualité en voyage.

Qualité des matériaux et fonctionnalités supplémentaires

Les principaux éléments structurels de l'appareil, notamment le corps, le filtre et l'intérieur du couvercle, sont fabriqués en titane pur avec une pureté supérieure à 99 %. Xiaomi souligne que ce matériau se distingue par sa légèreté, sa résistance à la corrosion et le fait qu'il ne donne aucun goût métallique à la boisson.

Si l'utilisateur a seulement besoin d'un thermos classique, il est possible de retirer facilement la chambre supérieure et de fixer le couvercle directement sur le corps en titane. L'appareil peut maintenir une température de 45 °C pendant environ six heures.

Pour faciliter l'entretien, le filtre et les joints en silicone peuvent être facilement démontés pour le nettoyage. Cependant, le fabricant déconseille d'exposer la chambre en tritan à de l'eau bouillante. Le nouveau produit sera disponible en coloris Deep Space Gray et Moonlight Silver.