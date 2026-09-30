La médaille d'or d'une athlète d'Asie centrale annulée à cause de ses chaussures

La Kazakhe Yasmina To‘qsonboyeva, athlète spécialiste de la marche, a vu sa victoire lors du marathon de marche de 42,195 km aux Jeux asiatiques de 2026 annulée suite à une réclamation de ses concurrentes. L'athlète a annoncé la nouvelle le 28 septembre sur son compte Instagram.

To‘qsonboyeva avait parcouru la distance de la compétition en 3 heures 22 minutes et 20 secondesfranchissant la ligne d'arrivée en première position. Ce résultat devait offrir à l'équipe nationale du Kazakhstan sa neuvième médaille d'or aux Jeux asiatiques.

Cependant, une réclamation officielle a été déposée concernant son résultat après la course. Dans le classement final de l'épreuve, la mention « Protested » a été inscrite à côté du nom de To‘qsonboyeva.

La réclamation portait sur les chaussures portées par l'athlète kazakhe. Ses rivales ont contesté la conformité du modèle de baskets ASICS utilisé par To‘qsonboyeva avec les exigences de la liste officielle des chaussures autorisées par World Athletics.

Par la suite, le résultat de l'athlète a été annulé. En conséquence, l'équipe du Kazakhstan a été privée de la médaille d'or qui devait être attribuée à To‘qsonboyeva.

Fait intéressant, To‘qsonboyeva avait exprimé son point de vue sur les réseaux sociaux avant même que la décision finale ne soit connue. Elle a affirmé que même si on lui retirait sa médaille d'or, elle concourrait à nouveau pour la remporter.

Ainsi, la victoire de l'athlète kazakhe, arrivée première au marathon, a été annulée de manière inattendue en raison d'un problème de chaussures. La déclaration de To‘qsonboyeva après la course montre sa détermination à contester le résultat et à se battre à nouveau pour la victoire.