Fabian Ruiz affirme que l'Espagne vise de nouveaux succès avant la Ligue des nations

L'Espagne, championne d'Europe et du monde, se prépare à entamer sa nouvelle campagne de Ligue des nations. Le milieu de terrain Fabian Ruiz a lancé un avertissement ferme à ses rivaux, soulignant que la « Roja » ne se contentera pas de ses titres passés. Après un triomphe historique cet été, les hommes de Luis de la Fuente cherchent à poursuivre leur domination lors d'un choc contre l'Angleterre au stade de Wembley à Londres. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, ce match phare sera la première rencontre officielle de l'Espagne depuis la Coupe du monde, conclue par une victoire contre l'Argentine en juillet. Ce succès historique a rappelé l'âge d'or de 2008-2012, permettant aux Espagnols de détenir simultanément les titres de champion du monde et d'Europe. Les visiteurs arrivent dans la capitale avec une série d'invincibilité de 38 matchs toutes compétitions confondues.

Il est temps d'oublier le passé et de se tourner vers l'avenir

Dans une interview accordée au journal AS, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a révélé que l'ambiance dans le vestiaire est très sérieuse. Transmettant les consignes de l'entraîneur Luis de la Fuente, le joueur de 30 ans a souligné la difficulté de maintenir des standards élevés : « L'entraîneur nous a dit que le passé est déjà oublié, que c'est de l'histoire et que c'était merveilleux, mais qu'il faut maintenant se concentrer sur le présent. La chose la plus difficile dans le football, c'est de gagner à nouveau. Gagner une fois est incroyable, mais le plus dur, c'est de réitérer. »

L'équipe d'Espagne affiche d'excellentes statistiques dans cette compétition. L'équipe a atteint trois des quatre dernières finales et n'a perdu qu'un seul de ses 18 derniers matchs de Ligue des nations dans le temps réglementaire. L'ancien joueur de Naples a souligné la grande motivation de l'équipe à remporter un nouveau trophée majeur.

Vers de nouvelles victoires

Selon Fabian Ruiz, l'objectif principal de l'équipe est de continuer à gagner. « C'est très difficile, mais nous avons l'effectif pour y parvenir et nous nous battrons avec beaucoup d'enthousiasme pour ce trophée. Nous le considérons comme très important et nous espérons participer au Final Four de la Ligue des nations », a-t-il ajouté.

L'histoire joue également en faveur de l'Espagne. La Roja a remporté six de ses neuf dernières confrontations contre l'Angleterre, y compris la victoire 2-1 lors de la finale de l'Euro 2024. Les hommes de Luis de la Fuente tenteront de maintenir leur série d'invincibilité à Wembley. Ils seront ensuite attendus par des matchs complexes contre la Croatie et la République tchèque dans le groupe 3.