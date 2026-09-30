Comeback des États-Unis : Victoire dans un match à 6 buts contre le Chili

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Comeback des États-Unis : Victoire dans un match à 6 buts contre le Chili

Lors d'un match amical, l'équipe nationale des États-Unis a battu le Chili 4-2. Malgré deux retards au score, les hôtes ont marqué trois buts en seconde période pour sceller une victoire convaincante.

Le match États-Unis - Chili a offert aux fans un spectacle de six buts. Après une égalité à la pause, la rencontre a pris une tournure spectaculaire.

Le Chili a repris l'avantage à la 49e minute, mais les États-Unis ont égalisé seulement deux minutes plus tard. Les buts suivants ont assuré la victoire finale aux locaux.

Égalité en première période

Le score a été ouvert à la 37e minute. Sebastian Berhalter a donné l'avantage à l'équipe des États-Unis.

Alors que les hôtes semblaient proches de terminer la première mi-temps en tête, le Chili a répliqué. À la 45e minute, Diego Ulloa a marqué pour égaliser à 1-1.

Ainsi, les équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de parité.

Trois buts en six minutes en seconde période

Après la pause, le match a radicalement changé.

À la 49e minute, Maximiliano Gutierrez a redonné l'avantage au Chili — 2-1.

Cependant, la réponse des États-Unis ne s'est pas fait attendre. Deux minutes plus tard, Julian Hall a de nouveau égalisé.

Ainsi, entre la 49e et la 51e minute, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, intensifiant le football offensif de la rencontre.

Richards donne l'avantage aux États-Unis

À 2-2, les deux équipes gardaient leurs chances de victoire.

À la 72e minute, Chris Richards a inscrit le troisième but des États-Unis. Les hôtes prenaient l'avantage pour la première fois en seconde période — 3-2.

Bien que le Chili ait tenté d'égaliser, la défense américaine a maintenu son avance dans les dernières minutes.

Le point final dans le temps additionnel

Le sort du match a été définitivement scellé dans le temps additionnel.

À la 90+3e minute, Mathias Albert a marqué le quatrième but des États-Unis.

Après ce but, le score n'a plus bougé et les États-Unis ont remporté la victoire sur le Chili 4-2.

États-Unis - Chili 4-2
Buts : Berhalter, 37 ; Ulloa, 45 ; Gutierrez, 49 ; Hall, 51 ; Richards, 72 ; Albert, 90+3.

Match nul entre le Mexique et le Pérou

Dans un autre match amical, le Mexique et le Pérou ont fait match nul 1-1.

Le Pérou a ouvert le score à la 27e minute. Jairo Velez a donné l'avantage aux visiteurs.

Le Mexique a égalisé au début de la seconde période. À la 49e minute, Victor Guzman a égalisé après une passe de Denzel Garcia — 1-1.

Dans les minutes restantes, malgré les tentatives des deux équipes pour marquer le but de la victoire, le score est resté inchangé.

Mexique - Pérou 1-1
Buts : Velez, 27 ; Guzman, 49.

De nouveaux défis attendent les équipes

L'équipe nationale des États-Unis affrontera le Mexique le 4 octobre lors de son prochain match amical.

Le Pérou, quant à lui, jouera contre le Canada le 3 octobre dans le cadre d'un match amical.

Le match des États-Unis contre le Chili restera dans les mémoires pour son football offensif et ses rebondissements. Malgré deux retards, les hôtes ont gagné 4-2.

États-UnisChiliMatch AmicalSebastian BerhalterFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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