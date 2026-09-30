L'ailier talentueux de l'équipe nationale d'Espagne, Nico Williams, a salué les chances de son coéquipier Lamine Yamal de remporter la distinction individuelle la plus prestigieuse du football mondial : le Ballon d'Or. Après une large victoire contre la Croatie à Séville, le joueur a souligné que les performances du jeune prodige méritent une reconnaissance mondiale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le média GOAL.com, lors du match de Ligue des Nations contre la Croatie, l'équipe d'Espagne a inscrit quatre buts sans réponse. Dans cette rencontre, Lamine Yamal a signé un doublé et a été impliqué sur un autre but. En fin de match, Nico Williams a lui-même alourdi le score d'une superbe frappe, contribuant ainsi à la victoire convaincante de son équipe.

Lors de l'entretien d'après-match, en répondant aux questions des journalistes, Nico Williams a hautement évalué le niveau actuel de Yamal. Selon lui, quiconque comprend et aime le football doit admettre que Lamine Yamal est aujourd'hui le meilleur joueur du monde.

Saison exceptionnelle et records

La régularité et le jeu brillant de Yamal en club et en sélection ont intensifié les discussions parmi les fans et les experts sur son statut de favori pour le Ballon d'Or. Avec ses résultats de la saison dernière, le joueur de 19 ans a joué un rôle clé dans la conquête de la Supercoupe d'Espagne et d'autres trophées prestigieux.

Le jeune talent, qui a terminé deuxième de ce classement prestigieux l'an dernier, est cette fois cité parmi les principaux favoris aux côtés de stars mondiales telles que Kylian Mbappé et Harry Kane. Ses performances sont largement saluées, non seulement en Espagne, mais aussi sur la scène internationale.

Série d'invincibilité et projets futurs

La victoire à Séville a porté la série d'invincibilité des champions du monde en titre à 40 matchs, consolidant la première place des hommes de Luis de la Fuente dans le groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations. L'équipe d'Espagne doit affronter la République tchèque et la Croatie lors de ses prochaines rencontres.

Actuellement, le processus de vote est clos, et Lamine Yamal ainsi que les autres candidats attendent avec impatience la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 26 octobre à Londres. Le nom du meilleur joueur du monde y sera officiellement annoncé.