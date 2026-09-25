Lionel Scaloni annonce le successeur de Lionel Messi au capitanat

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a officiellement annoncé qui héritera du brassard de capitaine après la retraite internationale de la légende Lionel Messi. Selon TyC Sports, le défenseur Cristian Romero a été choisi comme futur leader des champions du monde. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Alors que les matchs d'adieu de Lionel Messi avec l'Albiceleste approchent, le staff technique prend des mesures pour assurer une transition en douceur. S'exprimant avant les matchs amicaux contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, Lionel Scaloni a confirmé que c'est Cristian Romero qui mènera la prochaine étape du football argentin.

Le nouveau capitaine et la hiérarchie de l'équipe

L'entraîneur a expliqué ouvertement la dynamique du vestiaire et les raisons pour lesquelles le défenseur central de 28 ans a été choisi pour ce rôle. Selon Scaloni, Cristian Romero, surnommé "Cuti", occupait déjà le statut de troisième capitaine derrière Leo et Nota.

Le coach a également souligné qu'Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul et Lautaro Martínez sont prêts à porter le brassard si nécessaire. Cependant, c'est Romero qui a été désigné comme le candidat le plus apte à cette fonction.

Expérience et projets futurs

Avant cette annonce officielle, Cristian Romero avait déjà assumé cette responsabilité à plusieurs reprises. Il a mené l'équipe en tant que capitaine lors de trois rencontres en l'absence des leaders habituels. Ses débuts en tant que capitaine ont eu lieu lors d'un match crucial des éliminatoires sud-américaines 2025 contre le Chili (1-0).

Par la suite, il a également dirigé l'équipe lors des matchs contre le Venezuela et la Mauritanie. Cette période de transition pour l'Argentine se déroule dans un calendrier chargé et avec quelques absences. Notamment, Thiago Almada et Juan Foyth ne pourront pas participer aux prochains matchs amicaux en raison de blessures.

Selon le communiqué de la fédération, le staff a convoqué Equi Fernández, Santiago Simon et Valentín Gómez pour renforcer l'effectif. Les matchs à domicile à venir serviront à la fois à célébrer les succès passés et à montrer le nouveau visage de l'équipe dans l'ère post-Messi.