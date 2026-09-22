Le crépuscule de Lionel Messi avec l'équipe nationale d'Argentine

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Le crépuscule de Lionel Messi avec l'équipe nationale d'Argentine

Selon Goal.com, l'équipe nationale d'Argentine se prépare à vivre l'une des phases émotionnelles les plus difficiles de son histoire lors de la prochaine trêve internationale. Le fait que le capitaine et attaquant légendaire Lionel Messi soit proche de mettre fin à sa carrière internationale préoccupe profondément le pays et la communauté du football. Cette période de transition devrait être un choc psychologique majeur non seulement pour les joueurs, mais aussi pour des millions de fans. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le jeune talent Franco Mastantuono, qui évolue actuellement au club italien de la Fiorentina, a partagé ses réflexions avant les matchs à venir. Selon lui, Lionel Messi n'est pas seulement un joueur, mais un véritable héros national pour toute l'Argentine. C'est pourquoi sa place sur le terrain restera éternellement vacante et il est clair qu'il ne sera pas facile de combler ce vide.

Le départ de Messi et la question de la succession

Bien que les prochains matchs contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin préparent l'avenir, l'attention principale est concentrée sur les derniers matchs de Lionel Messi. Le jeune milieu de terrain Franco Mastantuono est considéré comme l'un des candidats susceptibles d'hériter du légendaire maillot numéro 10 à l'avenir. Cependant, le joueur lui-même est conscient de cette lourde responsabilité.

Mastantuono a admis lors d'un entretien avec des journalistes que cette période de transition serait difficile. « C'est très difficile. Ce sera dur pour tout le monde après Leo, car il n'est pas seulement un joueur, mais une idole pour tout notre pays. Ce sera difficile de continuer sans lui, mais nous devons le faire pour l'Argentine et pour lui-même », a souligné le jeune joueur.

L'avenir de Lionel Scaloni et l'ambiance dans l'équipe

Dans le contexte des adieux à Messi, le sort de l'entraîneur Lionel Scaloni, qui a mené l'équipe nationale à trois trophées majeurs, est également en question. Le contrat actuel du technicien arrive à expiration et aucun nouvel accord n'a encore été signé. Malgré cela, les membres de l'équipe se concentrent pour l'instant sur le plaisir de profiter de ces derniers instants.

Nico Paz, qui joue pour le club de Como et a fait ses débuts sous la direction de Scaloni, a également exprimé son point de vue sur la situation. Il a souligné qu'il souhaitait que l'entraîneur reste dans l'équipe. Paz a noté que jouer une fois de plus sur le même terrain que le légendaire Lionel Messi est un immense honneur et qu'il est venu en équipe nationale avec autant d'enthousiasme que d'habitude.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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