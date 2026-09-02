L'héritier de Lionel Messi est connu : qui portera le numéro 10 en équipe d'Argentine ?

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L'héritier de Lionel Messi est connu : qui portera le numéro 10 en équipe d'Argentine ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a identifié le joueur qui héritera du célèbre maillot numéro 10 après la retraite internationale de la légende Lionel Messi. Selon les informations de l'insider Federico Bueno d'ESPN Argentina, le staff technique a pris une décision ferme, et ce lourd héritage devrait être confié au jeune talent Nico Paz. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est connu qu'après la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi et Nicolás Otamendi prévoient de mettre fin à leur carrière internationale. Par conséquent, le début d'une nouvelle ère et le processus de renouvellement générationnel au sein de l'Albiceleste sont activement discutés. Bien que l'effectif compte des stars expérimentées comme Enzo Fernández et Alexis Mac Allister, le sélectionneur a porté son choix sur le milieu de terrain de 21 ans.

L'héritier du futur et le contrat de Scaloni

Nico Paz, qui défend actuellement les couleurs du club italien de Como, portait le numéro 18 lors de ses 11 premières apparitions avec l'Albiceleste. Cependant, selon les plans internes, si le sélectionneur Lionel Scaloni signe son nouveau contrat jusqu'en 2030, il est déjà acté en interne que le numéro 10 sera confié à Nico Paz.

« Si Scaloni prolonge son contrat en tant que sélectionneur de l'Argentine, a souligné Federico Bueno, le maillot numéro 10 passera à Nico Paz. Cette question est déjà réglée en interne et est prise très au sérieux ».

Un numéro historique et de nouveaux défis

Pour rappel, Lionel Messi a porté le maillot numéro 10 de l'équipe nationale pendant 17 ans. Il l'a endossé pour la première fois en mars 2009 sous la direction de Diego Maradona, établissant un record absolu avec 172 matchs joués sous ce numéro. Il a ainsi surpassé Diego Maradona, Ariel Ortega, Juan Román Riquelme et Marcelo Gallardo.

Nico Paz a déjà su s'imposer en club. Évoluant avec le numéro 10 à Como, il a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives, jouant un rôle clé dans la qualification de son équipe pour la Ligue des champions. Actuellement, l'Argentine prépare ses matchs d'automne. Ces rencontres serviront de test crucial pour une équipe en pleine mutation tactique après le départ des vétérans du Mondial 2014.

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Jahongir Tursunov
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