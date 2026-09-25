Lionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'Argentine

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a officiellement confirmé la date du dernier match de l'attaquant légendaire Lionel Messi avec l'Albiceleste. Selon Goal.com, le joueur de 39 ans mettra un terme à son illustre carrière internationale après un match amical prévu en octobre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il a été révélé que Lionel Messi disputera son ultime rencontre internationale le 6 octobre prochain contre l'équipe nationale du Bénin. Ce match, qui se déroulera au célèbre stade Monumental de Buenos Aires, offrira aux supporters argentins l'occasion de faire des adieux dignes de ce nom à leur capitaine.

Rappelons que l'attaquant vedette avait annoncé en août dernier qu'il mettrait fin à sa carrière internationale. Ce match d'adieu promet d'être un événement riche en émotions et inoubliable, non seulement pour le joueur, mais pour tout le peuple argentin.

Le match d'adieu et son importance

Lors d'une conférence de presse, le sélectionneur Lionel Scaloni a admis avoir personnellement œuvré pour que ce match d'adieu soit organisé précisément durant cette trêve internationale. Selon ses dires, il souhaitait lui-même être présent sur le bord du terrain pour témoigner de ce moment historique.

Scaloni a déclaré dans son interview : « Je considère qu'un joueur de ce calibre mérite un hommage approprié. Ne sachant pas ce que l'avenir nous réserve, nous avons tout fait pour qu'il puisse participer à ce match. C'est le moment idéal pour ressentir l'amour de tous et recevoir le respect qu'il mérite ». L'attaquant de l'Inter Miami reste le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Argentine. Il a inscrit 125 buts sous le maillot national, un total qui pourrait encore augmenter lors du match d'octobre.

De plus, Lionel Messi a réalisé une performance exceptionnelle lors de sa sixième Coupe du Monde, marquant huit buts en huit rencontres. Lionel Scaloni a souligné que travailler avec un joueur d'un tel niveau a été un immense honneur et un rêve devenu réalité.

« Le diriger a été la plus grande expérience de ma carrière. Il n'y en aura jamais d'autre comme lui dans l'histoire du football. Nous savons qu'il se distingue non seulement par ses actions sur le terrain, mais aussi par ses qualités humaines en dehors. Profitons de ces moments », a conclu le sélectionneur.