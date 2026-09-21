Bataille de millions dans l'octogone : les bourses officielles de l'UFC 331 dévoilées !

L'UFC, la promotion d'arts martiaux mixtes la plus prestigieuse au monde, a révélé les bourses garanties des stars ayant participé à son tournoi numéroté UFC 331. Comme prévu, l'athlète le mieux rémunéré du tournoi a été le champion en titre Alexandre Pantoja — le combattant brésilien a empoché 650 000 dollars pour un seul combat. Le deuxième revenu le plus élevé a été enregistré par Joshua Van, qui a captivé l'attention des fans avec ses performances éclatantes dans l'octogone, avec un demi-million de dollars (500 000 $).

L'un des principaux prétendants de la catégorie poids légers, Arman Tsarukyan, a gagné 350 000 dollars pour son combat lors du tournoi, tandis que le champion olympique de lutte libre Gable Steveson a reçu 160 000 dollars. Le puncheur brésilien Mauricio Ruffy a franchi la barre des cent mille avec 110 000 dollars, et Sean Sharaf a clôturé la liste avec un revenu de 60 000 dollars.

Alors, cette somme est-elle à la hauteur du statut de champion d'Alexandre Pantoja, la bourse de 350 000 dollars d'Arman Tsarukyan reflète-t-elle pleinement son niveau chez les poids légers, et les salaires des stars de l'UFC se rapprochent-ils désormais de ceux des boxeurs ?

« La part de plus d'un demi-million de Pantoja et le buzz autour de Van » : les chèques de l'UFC 331

Points clés des paiements officiels versés aux propriétaires de l'octogone :

Alexandre Pantoja — le roi du tournoi : Le champion brésilien, qui défendait sa ceinture chez les poids mouches, a reçu 650 000 $, devenant le combattant le plus riche de la soirée ;

Le grand bond de Joshua Van : Le brillant talent du Myanmar a obtenu une bourse de 500 000 $, dépassant même des vétérans expérimentés ;

Le sommet stable d'Arman Tsarukyan : La star des poids légers a reçu 350 000 $ rien que pour monter dans l'octogone, s'imposant parmi les combattants les mieux payés de la division ;

Grande confiance envers le champion olympique : Gable Steveson, qui fait ses premiers pas dans le monde du MMA, a reçu une somme garantie de 160 000 $ dès ses débuts ;

Le niveau de chèque de Ruffy et Sharaf : Mauricio Ruffy a reçu 110 000 $, tandis que Sean Sharaf a touché 60 000 $.

UFC 331 : Tableau des bourses garanties des combattants

Comparaison des revenus des participants au tournoi :

Combattant / Athlète Catégorie de poids et statut Bourse officielle reçue ($) Rang dans la soirée Alexandre Pantoja Champion poids mouches 650 000 $ 1ère place (Salaire le plus élevé) Joshua Van Top prétendant 500 000 $ 2ème place Arman Tsarukyan Top star poids légers 350 000 $ 3ème place Gable Steveson Champion olympique (Poids lourds) 160 000 $ 4ème place Mauricio Ruffy Combattant poids légers 110 000 $ 5ème place Sean Sharaf Participant poids lourds/mi-lourds 60 000 $ 6ème place

(Note : Les chiffres indiqués sont les bourses de base officielles des combattants, sans inclure les parts de PPV (pay-per-view), les frais de sponsoring et les bonus de 50 000 $).

Expertise MMA : Que signifie l'analyse des bourses ?

Conclusions des initiés et analystes financiers du secteur des arts martiaux mixtes :

Croissance commerciale de Pantoja : Auparavant, les champions poids mouches étaient critiqués pour leurs faibles salaires, mais le chèque de base de 650 000 $ de Pantoja montre que l'intérêt et le respect pour les catégories légères ont augmenté ;

Le phénomène du demi-million de Joshua Van : Le fait que Van reçoive 500 000 $ montre que la promotion investit massivement dans le marché asiatique et les jeunes talents ;

Étape contractuelle de Tsarukyan : La base de 350 000 $ d'Arman Tsarukyan indique une augmentation de salaire avant son combat pour le titre, mais s'il remporte la ceinture, ce chiffre augmentera inévitablement de plusieurs fois ;

Projet Steveson : L'or olympique de Gable Steveson en lutte libre est hautement valorisé par la direction de l'UFC, et le fait qu'il reçoive 160 000 $ dès le départ est un signe de grands projets futurs.

Ces paiements enregistrés lors de l'UFC 331 ont prouvé une fois de plus que dans l'industrie moderne du MMA, la valeur des combattants et les règles du marché libre sont en constante augmentation.

Selon vous, la performance de champion d'Alexandre Pantoja vaut-elle 650 000 $ ou est-il encore sous-payé ? Pensez-vous que si Arman Tsarukyan devient champion à l'avenir, sa bourse dépassera le million de dollars ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse du buzz financier du monde du MMA avec tous les fans de sports de combat !