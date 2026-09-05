18 milliards de dollars de profit : Trump dévoile des chiffres sensationnels après la Coupe du Monde 2026

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18 milliards de dollars de profit : Trump dévoile des chiffres sensationnels après la Coupe du Monde 2026

Alors que le bilan de la Coupe du Monde de football 2026 est dressé, le président des États-Unis, Donald Trump a officiellement annoncé que le tournoi a généré des retombées financières sans précédent pour l'économie du pays. Il a souligné que cette compétition majeure, organisée du 11 juin au 19 juillet sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, et plus particulièrement dans 11 grandes métropoles américaines, a rapporté plus de 18 milliards de dollars au Trésor américain et a fourni une source de revenus stable à des centaines de milliers de citoyens.

Un flux record de touristes et 160 000 nouveaux emplois

Donald Trump a justifié par des chiffres le fait que les mois d'été durant lesquels s'est déroulé le Mondial ont marqué une période historique pour l'industrie touristique américaine :

  • 18 milliards de dollars de recettes financières : La Coupe du Monde de football a généré plus de 18 milliards de dollars de bénéfices nets directs pour l'économie nationale américaine ;

  • Plus de 160 000 emplois : Plus de 160 000 nouveaux emplois ont été créés dans les secteurs des services, de la sécurité, de l'hôtellerie et des infrastructures de transport liés à la compétition ;

  • 300 milliards de miles parcourus et 78 millions de touristes : Selon le président, les voyageurs ont parcouru un total de près de 300 milliards de miles à travers les États-Unis durant l'été, et les parcs nationaux du pays ont accueilli un nombre record de 78 millions de visiteurs ;

  • La prospérité de 11 villes : Dans les 11 villes hôtes américaines, les infrastructures et les réseaux commerciaux ont connu une croissance financière solide grâce à cette compétition mondiale.

Facilités pour les entreprises et modernisation du système aérien

Le chef de la Maison Blanche a souligné que les investissements issus du tourisme et du football ont été orientés vers les intérêts du peuple :

  • Un avantage direct pour les entrepreneurs américains : « Les voyages et le tourisme garantissent de nouveaux emplois, des investissements et des milliards de dollars de revenus. Ces fonds vont directement aux entrepreneurs américains et aux communautés locales », a noté Trump ;

  • Un environnement sans bureaucratie : Il a annoncé que le gouvernement réduisait drastiquement les obstacles bureaucratiques inutiles, modernisait le système de transport aérien et facilitait au maximum les voyages vers les États-Unis ainsi que la conduite des affaires ;

  • « Le meilleur reste à venir » : Le président a affirmé que « l'Amérique est totalement ouverte aux affaires — les meilleurs résultats sont encore à venir ! », soulignant la poursuite du leadership économique mondial du pays.

Contestation sur fond de victoire financière : pourquoi la politique d'Infantino est-elle critiquée ?

Malgré les immenses succès financiers aux États-Unis, les décisions de la direction de la FIFA font l'objet de vifs débats sur la scène internationale :

  • Records financiers et vague de mécontentement : Bien que le président de la FIFA, Gianni Infantino, ait considérablement augmenté les indicateurs financiers de l'organisation et organisé le tournoi le plus lucratif de l'histoire, ses actions ont suscité un grand mécontentement au sein de la communauté mondiale du football ;

  • Commercialisation et surcharge : Les critiques soulignent que l'élargissement du tournoi à 48 équipes, la densification extrême du calendrier et le sacrifice de la santé des joueurs et de l'essence même du jeu au profit des intérêts financiers sont problématiques.

Selon vous, les 18 milliards de dollars de bénéfices économiques de la Coupe du Monde justifient-ils pleinement la politique d'expansion du format du Mondial d'Infantino, ou la commercialisation excessive du football nuit-elle à son esprit originel tant aimé par des millions de personnes ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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