La situation autour de Manchester City, reconnu coupable de plus d'une centaine d'infractions aux règles financières de la Premier League, devient critique. Après la décision historique de la commission indépendante, l'entraîneur Pep Guardiola a exprimé sa position pour la première fois, réaffirmant sa loyauté envers la direction et les supporters. Cet événement, l'un des plus retentissants de l'histoire du football anglais, ébranle les fondations du championnat. Selon Goal.com rapporte l'information.

Infractions financières et détails de l'enquête

Selon Goal.com, la commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de 114 des 115 chefs d'accusation. L'enquête approfondie, qui a duré plusieurs années, couvre la période de 2009 à 2018. Selon les conclusions officielles, le club a conclu des contrats fictifs avec des partenaires commerciaux afin de gonfler artificiellement ses revenus et de réduire ses dépenses.

Le rapport de la commission souligne que le club a délibérément dissimulé sa situation financière réelle aux auditeurs et aux régulateurs du football. Les dirigeants de la ligue ont également confirmé que l'organisation de Manchester City a enfreint à plusieurs reprises les obligations de coopération et d'intégrité de la ligue. Ces éléments démontrent que le club a dépassé les limites financières fixées durant sa période de domination nationale.

La position ferme de Pep Guardiola

Dans ce contexte d'accusations graves, Pep Guardiola a publié une déclaration émouvante sur ses réseaux sociaux, apportant son soutien indéfectible à l'équipe. Le technicien catalan a affirmé qu'il surmonterait ces épreuves en restant uni avec la direction, les joueurs, le personnel et les fans. Il a souligné dans son message que chaque supporter est aux côtés du club et qu'ils traverseront cette période difficile ensemble.

La réaction du directeur de la Premier League

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré après cette décision que l'ampleur des infractions était sans précédent dans l'histoire de la première division. Selon Masters, le club a systématiquement enfreint les règles de la Premier League pendant près d'une décennie, et la décision finale prouve la détermination de la ligue à garantir l'équité.

Cet événement est considéré comme un test crucial montrant que même les clubs les plus puissants du monde peuvent être tenus responsables. Bien qu'une des accusations n'ait pas été retenue, l'ampleur des infractions prouvées entraînera sans aucun doute de graves difficultés juridiques et sportives pour Manchester City à l'avenir.