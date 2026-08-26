529 judokas : les judokas ouzbeks peuvent-ils conquérir Lausanne avec leur nouvel entraîneur ?

·60·Sport
529 judokas : les judokas ouzbeks peuvent-ils conquérir Lausanne avec leur nouvel entraîneur ?

Cette année, du 28 au 30 août, la ville suisse de Lausanne accueillera l'une des compétitions de judo les plus prestigieuses au monde : le tournoi « Lausanne Grand Slam 2026 ». Lors de cet événement majeur, 529 athlètes d'élite (315 hommes et 214 femmes) venus de 78 pays et 5 continents se disputeront les médailles dans 14 catégories de poids.

La délégation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est envolée pour la Suisse afin de participer dignement à ce défi mondial.

Une nouvelle ère pour l'équipe d'Ouzbékistan : le premier test officiel de Lasha Gujejiani

Ce tournoi revêt une importance particulière pour le judo ouzbek. Le célèbre spécialiste géorgien, récemment nommé entraîneur principal de l'équipe masculine, Lasha Gujejiani, sera pour la première fois aux abords du tatami en tant que sélectionneur national.

Les accomplissements majeurs de Lasha Gujejiani en tant qu'entraîneur :

  • Succès aux Jeux Olympiques : Ayant dirigé l'équipe géorgienne de décembre 2020 à juillet 2026, il a remporté : aux JO de Tokyo 2020, 1 médaille d'or et 3 médailles d'argent ; aux JO de Paris 2024, 1 médaille d'or et 2 médailles d'argent.

  • Championnat du monde : En 2025, sous sa direction, l'équipe géorgienne a réalisé un résultat historique en remportant la médaille d'or lors des épreuves par équipes des championnats du monde.

  • Parcours sportif personnel : En tant qu'athlète, Lasha a lui-même été double médaillé aux championnats du monde.

529 judokas : les judokas ouzbeks peuvent-ils conquérir Lausanne avec leur nouvel entraîneur ?

La sélection complète représentant l'Ouzbékistan au « Lausanne Grand Slam 2026 »

Le staff technique a sélectionné les judokas suivants, alliant expérience et espoir, pour les tatamis lausannois :

Équipe masculine :

  • -60 kg : Samariddin Kuchkarov, Bakhrom Boturov

  • -66 kg : Abdurakhim Nutfulloev, Azizbek Ortikov

  • -81 kg : Arslonbek Tojiev

  • -90 kg : Nurbek Murtazoev, Umar Bozorov

  • -100 kg : Ernazar Sarsenbaev, Tolkinbek Turdiev

  • +100 kg : Muzaffarbek Turoboyev

  • Entraîneurs : Lasha Gujejiani, Iskandar Rasulov, Rakhim Subhonov.

Équipe féminine :

  • -48 kg : Laziza Khaydarova, Ulbusin Khakimova

  • -52 kg : Sita Kadambaeva, Sodiyona Rafkatova

  • -63 kg : Marjona Nurulloeva

  • -70 kg : Khurshida Razzokberdieva, Shirinjon Yoldosheva

  • -78 kg : Barchinoy Kodirova, Marjona Kochimova

  • +78 kg : Umida Nigmatova, Iriskhon Kurbonboeva

  • Entraîneurs : Andrey Shturbabin, Olimboy Olimov, Ulugbek Azizov.

529 judokas : les judokas ouzbeks peuvent-ils conquérir Lausanne avec leur nouvel entraîneur ?

Menée par le médaillé olympique et mondial Muzaffarbek Turoboyev, notre équipe nationale vise des résultats élevés en Suisse sous la direction de son nouvel entraîneur.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Bibisara Assaubayeva remporte le tournoi de parties rapidesBibisara Assaubayeva remporte le tournoi de parties rapidesAujourd'hui, 14:24Que a dit Umarali Rahmonaliyev après la victoire historique du Sabah en LDC ?Que a dit Umarali Rahmonaliyev après la victoire historique du Sabah en LDC ?Aujourd'hui, 12:31Le champion olympique Jordan Burroughs défie Islam Makhachev !Le champion olympique Jordan Burroughs défie Islam Makhachev !Aujourd'hui, 11:46Comeback fou après 0:2 : comment Al Nassr a gagné ? (vidéo)Comeback fou après 0:2 : comment Al Nassr a gagné ? (vidéo)Aujourd'hui, 11:31Aziz Ganiev quitte son club aux EAU : où va le membre de l'équipe nationale ?Aziz Ganiev quitte son club aux EAU : où va le membre de l'équipe nationale ?Aujourd'hui, 11:15Comment le sélectionneur des Pays-Bas a-t-il réagi au fait que Xavi soit le troisième candidat ?Comment le sélectionneur des Pays-Bas a-t-il réagi au fait que Xavi soit le troisième candidat ?Aujourd'hui, 11:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Quelle note pour Husanov ? Un média britannique analyse la performance des joueurs de City
Quelle note pour Husanov ? Un média britannique analyse la performance des joueurs de City