529 judokas : les judokas ouzbeks peuvent-ils conquérir Lausanne avec leur nouvel entraîneur ?

Cette année, du 28 au 30 août, la ville suisse de Lausanne accueillera l'une des compétitions de judo les plus prestigieuses au monde : le tournoi « Lausanne Grand Slam 2026 ». Lors de cet événement majeur, 529 athlètes d'élite (315 hommes et 214 femmes) venus de 78 pays et 5 continents se disputeront les médailles dans 14 catégories de poids.

La délégation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est envolée pour la Suisse afin de participer dignement à ce défi mondial.

Une nouvelle ère pour l'équipe d'Ouzbékistan : le premier test officiel de Lasha Gujejiani

Ce tournoi revêt une importance particulière pour le judo ouzbek. Le célèbre spécialiste géorgien, récemment nommé entraîneur principal de l'équipe masculine, Lasha Gujejiani, sera pour la première fois aux abords du tatami en tant que sélectionneur national.

Les accomplissements majeurs de Lasha Gujejiani en tant qu'entraîneur :

Succès aux Jeux Olympiques : Ayant dirigé l'équipe géorgienne de décembre 2020 à juillet 2026, il a remporté : aux JO de Tokyo 2020, 1 médaille d'or et 3 médailles d'argent ; aux JO de Paris 2024, 1 médaille d'or et 2 médailles d'argent.

Championnat du monde : En 2025, sous sa direction, l'équipe géorgienne a réalisé un résultat historique en remportant la médaille d'or lors des épreuves par équipes des championnats du monde.

Parcours sportif personnel : En tant qu'athlète, Lasha a lui-même été double médaillé aux championnats du monde.

La sélection complète représentant l'Ouzbékistan au « Lausanne Grand Slam 2026 »

Le staff technique a sélectionné les judokas suivants, alliant expérience et espoir, pour les tatamis lausannois :

Équipe masculine :

-60 kg : Samariddin Kuchkarov, Bakhrom Boturov

-66 kg : Abdurakhim Nutfulloev, Azizbek Ortikov

-81 kg : Arslonbek Tojiev

-90 kg : Nurbek Murtazoev, Umar Bozorov

-100 kg : Ernazar Sarsenbaev, Tolkinbek Turdiev

+100 kg : Muzaffarbek Turoboyev

Entraîneurs : Lasha Gujejiani, Iskandar Rasulov, Rakhim Subhonov.

Équipe féminine :

-48 kg : Laziza Khaydarova, Ulbusin Khakimova

-52 kg : Sita Kadambaeva, Sodiyona Rafkatova

-63 kg : Marjona Nurulloeva

-70 kg : Khurshida Razzokberdieva, Shirinjon Yoldosheva

-78 kg : Barchinoy Kodirova, Marjona Kochimova

+78 kg : Umida Nigmatova, Iriskhon Kurbonboeva

Entraîneurs : Andrey Shturbabin, Olimboy Olimov, Ulugbek Azizov.

Menée par le médaillé olympique et mondial Muzaffarbek Turoboyev, notre équipe nationale vise des résultats élevés en Suisse sous la direction de son nouvel entraîneur.