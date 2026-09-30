Samariddin Kuchkarov remporte le bronze après avoir battu son adversaire tadjik

La délégation ouzbèke a décroché une nouvelle médaille lors des XXe Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya. En judo, dans la catégorie des -60 kg, Samariddin Kuchkarov a battu le représentant tadjik Loiq Kudbudinov lors du combat pour la médaille de bronze, montant ainsi sur la troisième marche du podium.

Cette médaille est la première récompense de l'équipe nationale de judo d'Ouzbékistan aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026. Avec ce résultat, la collection de médailles de la délégation nationale s'enrichit.

Le combat décisif pour le bronze

Samariddin Kuchkarov, qui défendait les couleurs de l'Ouzbékistan dans la catégorie des -60 kg, devait franchir un dernier obstacle important pour conclure le tournoi avec succès.

Pour la médaille de bronze, il a affronté le Tadjik Loiq Kudbudinov. Lors de ce combat crucial, notre compatriote a su exploiter ses opportunités pour vaincre son adversaire et devenir médaillé des Jeux asiatiques.

Selon les résultats officiels de la Fédération internationale de judo, dans cette catégorie de poids, le Japonais Hayato Kondo est devenu champion, Le Kazakh Yeldos Smetov a remporté la médaille d'argent, tandis que Samariddin Kuchkarov et le Chinois Ma Yulin ont décroché les médailles de bronze.

Un autre résultat international important pour Kuchkarov

Samariddin Kuchkarov n'est pas venu à Aichi-Nagoya simplement en tant que participant. À 21 ans, ce judoka a déjà enregistré des résultats prometteurs sur la scène internationale cette année.

Notamment, selon les données de l'IJF, il a terminé troisième au Grand Chelem de Tbilissi en mars 2026 et aux Championnats d'Asie en avril. En août, il a également remporté une médaille de bronze au tournoi Grand Chelem de l'École Mont-Olivet à Lausanne, en Suisse.

Le bronze sur le tatami d'Aichi-Nagoya ajoute une médaille prestigieuse à sa collection de trophées internationaux cette année.

Le judo ouzbek entame sa moisson de médailles

Les épreuves de judo des Jeux d'Aichi-Nagoya 2026 ont débuté le 30 septembre. 199 judokas issus de 32 pays participent à la compétition. Le programme de la première journée comprenait les catégories masculines des -60 kg et -66 kg, et féminines des -48 kg et -52 kg.

Au sein de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Samariddin Kuchkarov a concouru dans la catégorie des -60 kg. D'autres membres de l'équipe continueront à se battre pour les médailles dans les prochains jours.

Le bronze de Kuchkarov revêt une importance particulière en tant que première récompense du tournoi pour le judo ouzbek.

Le nombre de médailles continue d'augmenter

La médaille de bronze de Samariddin Kuchkarov s'ajoute au résultat global de la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya 2026.

Ainsi, la délégation ouzbèke compte désormais 14 médailles d'or, 17 d'argent et 18 de bronze, soit un total de 49 médailles au compteur.

Les compétitions à Aichi et Nagoya se poursuivent. Cela signifie que les athlètes ouzbeks conservent des chances de remporter de nouvelles médailles.

Samariddin Kuchkarov a accompli une mission importante sur le tatami aujourd'hui : il a hissé le drapeau de l'Ouzbékistan sur le podium au milieu d'une concurrence féroce. Son bronze devrait marquer le début d'une série de médailles pour le judo ouzbek à Aichi-Nagoya.