Le système satellitaire Amazon Leo arrive en Ouzbékistan avec le soutien d'Uztelecom

Une étape importante a été franchie sur le marché des télécommunications et des services Internet en Ouzbékistan : l'opérateur national Uztelecom et sa filiale UZ-SAT ont conclu un accord stratégique avec Amazon Leo. Grâce à ce partenariat, le statut de distributeur officiel et autorisé de ce réseau satellitaire moderne en orbite basse a été obtenu en Ouzbékistan. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Selon les informations d'ixbt.com, dans le cadre de l'accord signé, UZ-SAT créera et fournira des solutions de communication à haut débit basées sur le réseau Amazon Leo pour les clients. Cette infrastructure satellitaire complétera efficacement les réseaux terrestres existants, contribuant à étendre considérablement la couverture Internet, en particulier dans les zones reculées et difficiles d'accès.

Importance socio-économique et opportunités

Pour les habitants des régions reculées du pays, l'accès à Internet par satellite ouvre de nouveaux horizons. Les citoyens pourront désormais utiliser pleinement les services publics électroniques, suivre des formations à distance, obtenir des consultations médicales en ligne et travailler via des plateformes de communication modernes.

Des avantages considérables seront également créés pour les entreprises. Amazon Leo deviendra un outil alternatif important pour fournir Internet aux sites de production et aux infrastructures où l'installation de réseaux de fibre optique traditionnels est impossible ou économiquement inefficace.

Enrichissement de l'infrastructure et maintien des réseaux existants

Les experts soulignent que la nouvelle technologie ne remplacera pas complètement l'infrastructure traditionnelle existante d'Uztelecom, mais la complétera. Aujourd'hui, l'opérateur couvre 96 % des localités du pays. L'entreprise dispose de 378 802 kilomètres de lignes de communication à fibre optique, tout en développant activement des réseaux mobiles, des centres de données et des plateformes cloud.

Bakhrom Azimov, directeur d'UZ-SAT, a noté que la communication par satellite servira d'outil supplémentaire efficace pour connecter les zones où les capacités de télécommunication traditionnelles sont limitées.

Perspectives d'avenir et environnement concurrentiel

Rappelons que le ministre ouzbek des Technologies numériques, Sherzod Shermatov, avait précédemment déclaré dans un communiqué que le réseau Amazon Low Earth Orbit (LEO) pourrait surpasser le système Starlink en termes de qualité, de compétitivité et de paramètres techniques. Cela créera un environnement concurrentiel sérieux et sain sur le marché de l'Internet par satellite à haut débit dans le pays.