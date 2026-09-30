Un footballeur aux cheveux longs à l'origine de deux cartons rouges

L'attaquant de 36 ans de l'équipe nationale d'Anguilla, Aidan Scipio, attire l'attention des fans de football par son apparence inhabituelle. Ses cheveux atteignent ses chevilles, faisant de lui l'un des joueurs aux cheveux les plus longs du monde.

Cependant, la longue chevelure du joueur n'est pas seulement un trait distinctif, elle a également provoqué une situation inattendue sur le terrain.

Scipio est entré en jeu à la 69e minute lors du match de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Antigua-et-Barbuda. À ce moment-là, Anguilla était menée 0-5.

Au cours de la rencontre, un incident lié à ses longs cheveux s'est produit, entraînant deux cartons rouges distribués par l'arbitre. Cela est devenu l'un des épisodes les plus insolites du match.

L'apparence de Scipio et la situation sur le terrain ont suscité un vif intérêt chez les fans de football sur les réseaux sociaux.