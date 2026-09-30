Demi-finale douloureuse : L'Ouzbékistan U-23 s'incline aux tirs au but face au Japon (8-9)

Dans la deuxième demi-finale du tournoi de football des Jeux asiatiques, la plus intense et dramatique, l'équipe nationale d'Ouzbékistan U-23 a subi une défaite douloureuse face au Japon. Les protégés de Ravshan Khaydarov ont entamé le match avec beaucoup d'énergie, ouvrant le score dès la 8e minute grâce à une frappe précise de Sardor Bakhromov sur un centre de Saidkhon Khamidov. Cependant, après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, le finaliste a été désigné lors d'une séance de tirs au but éprouvante pour les nerfs.

Dans cette « loterie du football » prolongée où les deux camps ont marqué presque sans erreur, la chance a souri aux Japonais — 8-9. Ainsi, l'équipe de jeunes d'Ouzbékistan, qui a perdu sa chance d'obtenir la médaille d'or, affrontera désormais la Chine pour la médaille de bronze des Jeux asiatiques, tandis que le Japon défiera la Corée du Sud en finale.

« Espoir à la 8e minute, 120 minutes de combat et une loterie dramatique à 8-9 » : 5 faits marquants

Les points les plus importants de la demi-finale entre les équipes de jeunes d'Ouzbékistan et du Japon :

Défaite douloureuse aux tirs au but : Après un match nul de 120 minutes (1-1), la séance de tirs au but s'est terminée 8-9 en faveur du Japon ;

But rapide de Sardor Bakhromov : À la 8e minute, le but marqué par la collaboration entre Khamidov et Bakhromov avait permis à nos représentants de prendre l'avantage tôt ;

Le Japon rétablit l'équilibre : Les jeunes Japonais ont augmenté la pression en seconde période, menant le match jusqu'aux prolongations et aux tirs au but ;

Duel contre la Chine pour la médaille de bronze : L'équipe de Ravshan Khaydarov n'a pas quitté le tournoi, nos représentants affronteront la Chine pour la 3e place (bronze) ;

Le duo final est complet : Pour la médaille d'or des Jeux asiatiques, le Japon affrontera le champion en titre, la Corée du Sud, en finale.

Protocole complet et classification des résultats de la demi-finale Ouzbékistan U-23 — Japon U-23

Paramètres du match, buts marqués, compositions et aperçu de la phase suivante :

Compétition et critères d'analyse Équipe nationale d'Ouzbékistan U-23 Équipe nationale du Japon U-23 Score final 1 : 1 (aux tirs au but — 8 : 9) 1 : 1 (victoire 9 : 8 aux tirs au but) But pour l'Ouzbékistan Sardor Bakhromov (8e minute, passe décisive : S. Khamidov) A égalisé et maintenu l'équilibre Composition de départ (Onze de départ) Muratbayev, Khamidov, Murtazayev, Rizaqulov, Bakhromov, Saydnurullayev, Orinboyev (c), Jumayev, Tolqinbekov, Fayzullayev, Karimov Pisano, Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Ishivatari, Yasuda, Michivaki, Ishii, Furuya, Mori, Ishibashi Remplacements effectués Ibraimov (13e), Khayrullayev (66e), Reimov (117e), Shodiboyev (86e) Les remplaçants ont été utilisés jusqu'aux prolongations Avertissements (Carton jaune) Non enregistré Keita Kosugi (52e minute) Phase suivante et objectif Match pour la 3e place (Médaille de bronze) : Adversaire — Chine FINALE (Pour la médaille d'or) : Adversaire — Corée du Sud

Expertise tactique et footballistique : Pourquoi la séance de tirs au but n'a-t-elle pas souri à nos représentants ?

Conclusions des experts en football, analystes tactiques et commentateurs :

« Changement forcé à la 13e minute et perturbation des plans » : La sortie sur blessure de Saydumarxon Saydnurullayev dès le début du match (13e minute) a partiellement modifié les plans offensifs ; le remplacement de Muhammadali Orinboyev à la 66e minute a également créé des difficultés pour conserver le ballon en attaque ;

Résistance nerveuse et drame des tirs au but : Le score de 8-9 montre que les équipes n'ont rien lâché jusqu'au dernier souffle, presque tous les joueurs sur le terrain ayant tiré ; sous une telle pression mentale, la loterie des tirs au but dépend souvent plus de la chance immédiate et de la réaction du gardien que de la technique pure ;

Concentration et objectif de la médaille de bronze : Il est nécessaire de se remettre rapidement mentalement sans se laisser abattre par la défaite en demi-finale ; le match pour la médaille de bronze contre la Chine approche, et monter sur le podium des Jeux asiatiques est un honneur très important pour l'équipe de Ravshan Khaydarov.

Selon vous, quelle est la cause principale de la défaite de l'Ouzbékistan U-23 face au Japon aux tirs au but : fatigue, manque d'expérience ou simplement malchance ? Nos représentants pourront-ils se reprendre face à la Chine et remporter la médaille de bronze ? Laissez vos avis dans les commentaires et soutenez notre équipe de jeunes en partageant cette analyse du match dramatique avec tous les fans de football !