Six étoiles du sport récompensées par le prix « Mard o‘g‘lon »

Une autre nouvelle réjouissante a été annoncée pour le sport ouzbek. Conformément au décret présidentiel, six jeunes talents ayant enregistré des résultats élevés dans diverses disciplines sportives ont été honorés du prix d'État « Mard o‘g‘lon ».

Parmi les récipiendaires figurent des boxeurs, des joueurs d'échecs, des rameurs, des lutteurs ainsi que des jeunes actifs dans le domaine du sport.

Jahongir Zokirov figure également parmi les récipiendaires

Jahongir Zokirov, membre de l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan, a également reçu le prix d'État « Mard o‘g‘lon ».

L'athlète, originaire de la région de Jizzakh, a attiré l'attention des supporters par ses performances ces dernières années.

Des représentants des échecs et des sports nautiques également récompensés

Humoyun Begmuratov, membre de l'équipe nationale masculine d'échecs d'Ouzbékistan, a également été jugé digne de cette haute distinction.

De plus, Dilshodjon Xudoyberdiyev, athlète de la section d'aviron académique de l'école sportive spécialisée dans les sports nautiques de la région de Samarcande, figure également sur la liste des honorés.

Liste complète des récipiendaires

Zokirov Jahongir Lazizbek o‘g‘li — membre de l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan, région de Jizzakh ;

Xudoyberdiyev Dilshodjon Rayimberdi o‘g‘li — athlète de la section d'aviron académique, région de Samarcande ;

Xolmatov Otabek Shuhrat o‘g‘li — spécialiste principal du détachement de la direction des affaires intérieures de la région de Sirdaryo ;

Qosimxojiyev Najmiddin Abdujabbor o‘g‘li — étudiant de 4e année à l'Université d'État d'Éducation Physique et des Sports d'Ouzbékistan, région de Surxondaryo ;

Xalmaxanov Aytjan Daniyor o‘g‘li — étudiant de 2e année au Centre de préparation aux sports olympiques et paralympiques de Chirchiq, région de Tachkent ;

Begmuratov Humoyun Xusniddinovich — membre de l'équipe nationale masculine d'échecs d'Ouzbékistan, ville de Tachkent.

Que signifie ce prix ?

Le prix d'État « Mard o‘g‘lon » est décerné aux jeunes talents qui se sont illustrés dans le sport, l'éducation, le service militaire et les affaires publiques, et qui contribuent au développement du pays.

Cette reconnaissance est non seulement une évaluation des succès actuels des athlètes, mais aussi un grand encouragement pour leur future carrière.

Une forte motivation pour la jeunesse

Les jeunes récompensés représentent différentes régions et disciplines. Leur succès peut être une source d'inspiration pour des milliers de jeunes athlètes et étudiants.

Selon vous, quel athlète de cette liste a l'avenir le plus prometteur ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de sport.