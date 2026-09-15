L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera deux adversaires coriaces : un match contre la Syrie est également prévu

Le calendrier des matchs amicaux internationaux de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour les mois de septembre et octobre s'est enrichi d'une nouvelle rencontre. Les « Loups Blancs », dirigés par Fabio Cannavaro, affronteront l'équipe nationale de Syrie le 1er octobre à Tachkent. Ce match constituera un nouveau test sérieux pour l'équipe en peu de temps.

L'information concernant le match contre la Syrie a été confirmée aujourd'hui. Fait intéressant, les supporters ouzbeks ne s'attendent pas à un, mais à trois matchs internationaux consécutifs .

Un mois international chargé attend les « Loups Blancs »

L'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera plusieurs matchs dans le cadre de la fenêtre internationale de la FIFA.

Le calendrier est le suivant :

Date Adversaire Stade 24 septembre Iran Ferghana 1er octobre Syrie Tachkent 6 octobre Corée du Sud Corée du Sud

Il est noté que le match contre l'Iran se déroulera le 24 septembre au stade « Istiqlol » de Ferghana.

La Corée du Sud accueillera l'Ouzbékistan le 6 octobre sur son propre terrain. Ce match a également été confirmé par l'Association de football de Corée.

Un nouveau test pour Cannavaro à Tachkent

Le match contre la Syrie le 1er octobre à Tachkent pourrait offrir à Fabio Cannavaro l'opportunité de tester l'équipe avec différentes compositions et options tactiques.

Pour le technicien italien, chaque match international est important pour l'adaptation des joueurs au style de l'équipe, l'essai de nouvelles idées tactiques et le renforcement de la concurrence au sein de l'effectif.

En particulier, la tenue du match contre la Syrie entre les rencontres face à des équipes asiatiques fortes comme l'Iran et la Corée du Sud pourrait offrir à Cannavaro des conditions supplémentaires pour donner une chance à différents joueurs.

Après l'Iran, la Syrie, puis la Corée du Sud

L'un des aspects les plus intéressants pour les supporters est l'enchaînement des matchs.

D'abord l'Iran le 24 septembre.

Une semaine plus tard, la Syrie le 1er octobre.

Et cinq jours plus tard, la Corée du Sud le 6 octobre.

Ainsi, en peu de temps, l'équipe nationale testera ses capacités en jouant contre des adversaires aux styles différents.

Cela sera crucial pour Cannavaro afin d'évaluer quels aspects de l'équipe fonctionnent bien et sur quels points il est nécessaire de travailler davantage.

Une nouvelle étape après la Coupe du Monde

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé pour la première fois à la Coupe du Monde 2026. L'équipe a affronté la Colombie, le Portugal et la République Démocratique du Congo lors de la phase de groupes.

Désormais, l'attention est portée sur la prochaine étape de l'équipe.

L'expérience acquise lors de la Coupe du Monde, les matchs contre des adversaires de haut niveau et la vision du nouvel entraîneur deviennent des facteurs importants dans la formation du futur visage de l'équipe nationale.

En ce sens, il est difficile de considérer les matchs de septembre-octobre comme de simples rencontres amicales.

Une autre question intéresse les supporters

À quels joueurs Fabio Cannavaro accordera-t-il le plus de confiance au sein de l'équipe nationale ?

Quels joueurs pourront se distinguer dans le nouveau système ?

Parmi les jeunes joueurs, qui rivalisera pour une place dans le onze de départ ?

Et surtout, quel visage les « Loups Blancs » présenteront-ils lors de la prochaine étape sur la scène internationale ?

Les trois matchs disputés en peu de temps pourraient apporter des réponses à ces questions.

Le match à Tachkent revêt une importance particulière

Le match contre la Syrie en Ouzbékistan suscite naturellement un intérêt particulier pour les supporters locaux.

La possibilité de suivre le jeu de l'équipe nationale sous la direction du nouvel entraîneur à Tachkent devient un événement important pour les fans de football.

Surtout, le match contre la Syrie entre les rencontres face à des adversaires forts comme l'Iran et la Corée du Sud attise encore plus la curiosité sur les choix de composition et les décisions tactiques de Cannavaro.

Des jours intenses attendent les « Loups Blancs »

24 septembre — Iran.

1er octobre — Syrie.

6 octobre — Corée du Sud.

Trois matchs, trois adversaires différents et une équipe sous la direction d'un nouvel entraîneur.

Désormais, il est naturel qu'une question intéresse les supporters : Quel visage aura l'équipe nationale d'Ouzbékistan dirigée par Cannavaro après ces tests ?

Le terrain donnera la réponse.