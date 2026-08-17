Islam Makhachev révèle le nom de son prochain adversaire potentiel !

·5·Sport
Islam Makhachev révèle le nom de son prochain adversaire potentiel !

Le prétendant irlandais invaincu au cœur du combat principal de l’UFC 330 Ian Machado Garrya été battu par décision unanime des juges par le champion russe Islam Makhachev qui a dévoilé ses prochains projets dans l’octogone.

Après avoir analysé l’activité des combattants les mieux classés de la catégorie des poids mi-moyens, Makhachev a indiqué que le puncheur brésilien Carlos Prates était le principal candidat à un combat pour le titre.

« Carlos Prates mérite le plus cette opportunité » : l’évaluation de Makhachev

Lors de la conférence de presse organisée après le combat, le champion s’est exprimé sur la forme actuelle et l’activité de ses adversaires :

« Si je dois donner mon avis, Shavkat ne combat pas actuellement. Prates, lui, continue de combattre régulièrement et reste très actif. Donc, mon prochain adversaire sera peut-être justement Prates.

Morales est également un bon combattant, mais cela fait… Je ne me souviens même plus de la dernière fois où il est entré dans l’octogone. Si vous me demandez qui mérite le plus cette opportunité, je pense que c’est Carlos Prates »a déclaré Islam Makhachev.

La situation dans la division : pourquoi Prates ?

Plusieurs prétendants sont en lice pour le titre des poids mi-moyens :

  • Shavkat Rakhmonov et Michael Morales : Bien qu’ils soient considérés comme des combattants réputés, leurs longues absences de l’octogone et leur inactivité empêchent d’accélérer l’organisation d’un combat pour le titre ;

  • L’ascension de Carlos Prates : Le Brésilien attire l’attention des fans de l’UFC et du champion grâce à ses KO spectaculaires lors de ses derniers combats et à son rythme élevé.

Après le succès de l’UFC 330, la direction de l’organisation devrait annoncer prochainement quand et contre qui Makhachev disputera sa prochaine défense de titre.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’Ouzbékistan face à un grand défi : l’ArgentineL’Ouzbékistan face à un grand défi : l’ArgentineAujourd'hui, 22:54Ligue des champions : 11-0 ! Nasaf écrase le club laotien chez les femmesLigue des champions : 11-0 ! Nasaf écrase le club laotien chez les femmesAujourd'hui, 22:44John Elkann : La reconstruction de la Juventus doit commencer par l’Italie et notre identitéJohn Elkann : La reconstruction de la Juventus doit commencer par l’Italie et notre identitéAujourd'hui, 22:32Pourquoi le transfert d’Anan Khalaili à l’Inter a échouéPourquoi le transfert d’Anan Khalaili à l’Inter a échouéAujourd'hui, 22:19Un combat pour le titre aura lieu entre Hamza Shiraz et Janibek AlimkhanulyUn combat pour le titre aura lieu entre Hamza Shiraz et Janibek AlimkhanulyAujourd'hui, 21:54L’équipe-type de la 17e journée du championnat d’Ouzbékistan dévoiléeL’équipe-type de la 17e journée du championnat d’Ouzbékistan dévoiléeAujourd'hui, 21:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov