Islam Makhachev révèle le nom de son prochain adversaire potentiel !

Le prétendant irlandais invaincu au cœur du combat principal de l’UFC 330 Ian Machado Garrya été battu par décision unanime des juges par le champion russe Islam Makhachev qui a dévoilé ses prochains projets dans l’octogone.

Après avoir analysé l’activité des combattants les mieux classés de la catégorie des poids mi-moyens, Makhachev a indiqué que le puncheur brésilien Carlos Prates était le principal candidat à un combat pour le titre.

« Carlos Prates mérite le plus cette opportunité » : l’évaluation de Makhachev

Lors de la conférence de presse organisée après le combat, le champion s’est exprimé sur la forme actuelle et l’activité de ses adversaires :

« Si je dois donner mon avis, Shavkat ne combat pas actuellement. Prates, lui, continue de combattre régulièrement et reste très actif. Donc, mon prochain adversaire sera peut-être justement Prates. Morales est également un bon combattant, mais cela fait… Je ne me souviens même plus de la dernière fois où il est entré dans l’octogone. Si vous me demandez qui mérite le plus cette opportunité, je pense que c’est Carlos Prates »a déclaré Islam Makhachev.

La situation dans la division : pourquoi Prates ?

Plusieurs prétendants sont en lice pour le titre des poids mi-moyens :

Shavkat Rakhmonov et Michael Morales : Bien qu’ils soient considérés comme des combattants réputés, leurs longues absences de l’octogone et leur inactivité empêchent d’accélérer l’organisation d’un combat pour le titre ;

L’ascension de Carlos Prates : Le Brésilien attire l’attention des fans de l’UFC et du champion grâce à ses KO spectaculaires lors de ses derniers combats et à son rythme élevé.

Après le succès de l’UFC 330, la direction de l’organisation devrait annoncer prochainement quand et contre qui Makhachev disputera sa prochaine défense de titre.

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