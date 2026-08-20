Combat contre Makhachev : Carlos Prates signe un nouveau contrat avec l’UFC

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Combat contre Makhachev : Carlos Prates signe un nouveau contrat avec l’UFC

La hiérarchie de la division des poids mi-moyens de l’UFC est en train de changer radicalement. Le Brésilien Carlos Prates, prétendant n°1 du classement et redoutable spécialiste des KO surnommé « The Nightmare », a signé un important contrat de huit combats avec la promotion et s’est vu garantir un combat pour le titre contre le champion en titre Islam MakhachevAprès avoir observé les événements au bord de l’octogone, quelles déclarations fracassantes la star brésilienne a-t-elle faites sur ses projets ?

« Mon premier combat sera pour la ceinture » : la déclaration de Prates

Dans une interview accordée à Ariel Helwani, Carlos Prates a confirmé avoir reçu une garantie officielle de la direction de l’UFC :

« Je suis le prochain prétendant au titre, c’est le plus important ! J’ai signé un nouveau contrat de longue durée avec l’UFC, portant sur huit combats, et mon premier affrontement dans le cadre de cet accord sera directement un combat pour le titre », a déclaré Carlos Prates.

Carlos Prates et les détails de la course au titre

Indicateur

Combattant et détails de l’accord

Combattant

Carlos Prates (« The Nightmare », Brésil)

Catégorie de poids

Poids mi-moyens (Welterweight) — Prétendant n°1

Nouveau contrat

Avec l’UFC Contrat de 8 combats Accord de longue durée

Prochain adversaire

Champion en titre de la division Islam Makhachev

Statut du principal concurrent

Michael Morales (selon Prates, il lui faut encore une victoire)

Le cas Morales et le signal au bord de l’octogone

Prates a évoqué les chances de Michael Morales, un autre prétendant invaincu, de décrocher le titre, soulignant qu’il devait d’abord affronter l’un des combattants de haut niveau du classement :

« Morales doit disputer encore un combat avant d’obtenir sa chance au titre — peut-être contre Belal Muhammad ou un autre prétendant du top 5. Il lui faut encore une victoire éclatante. »

Rappelons que le week-end dernier, Carlos Prates a suivi directement au bord de l’octogone l’affrontement très attendu entre Islam Makhachev et Ian Machado Garry, indiquant ouvertement qu’il voulait être le prochain adversaire.

Selon vous, Carlos Prates, redoutable puncheur, est-il capable de poser de sérieux problèmes à Islam Makhachev chez les poids mi-moyens et de lui ravir la ceinture de champion ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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