Joe Hart s'exprime sur les scandales financiers entourant Manchester City

·6·Sport
Joe Hart s'exprime sur les scandales financiers entourant Manchester City

L'ancien gardien de but de l'équipe d'Angleterre, Joe Hart, a exprimé son opinion sur les violations financières présumées du club de Manchester City. S'exprimant sur BBC Radio 5 Live, l'ancien joueur expérimenté a souligné sa confiance totale envers la direction du club et a fermement défendu l'honnêteté des succès remportés par l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les dernières informations, il est suggéré que le club aurait été reconnu coupable de la plupart des 115 accusations financières portées par la Premier League contre Manchester City. L'attention se porte principalement sur l'augmentation artificielle des revenus de sponsoring et l'utilisation de paiements non déclarés pour contourner les règles. Néanmoins, la direction du club conteste fermement ces allégations et prépare le processus d'appel final.

La confiance de Hart envers la direction

Joe Hart, qui a joué pour le club pendant 12 ans et a disputé 348 matchs, a déclaré qu'il ne prêtait pas attention aux diverses rumeurs dans la presse. Selon lui, la lettre ouverte et les déclarations du président du club, Khaldoon Al Mubarak, lui donnent toutes les raisons d'être serein.

« Je n'écoute pas les suppositions et les discussions des autres. À mon avis, il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance à Khaldoon. Ce qu'il a dit me suffit. On sent que sa lettre vient d'une personne qui aime vraiment le club », a déclaré l'ancien gardien de 39 ans.

Les victoires sur le terrain restent légitimes

Au cours de sa carrière au club, Joe Hart a remporté deux titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue et une FA Cup. Il a souligné que les succès sur le terrain ne sont pas liés aux problèmes entourant la direction et que les joueurs ont mérité chaque victoire par leur travail acharné.

« Je suis très fier de ce que nous avons accompli avec Manchester City. Cela ne changera jamais. Nous nous sommes battus sur le terrain à 11 contre 11, nous avons gagné, perdu ou fait match nul. À la fin, nous nous sommes serré la main en quittant le terrain. Tout cela était du fair-play », a ajouté Hart.

Joe HartManchester CityPremier LeagueActualités FootballTransfert
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Roy Keane critique sévèrement Manchester CityRoy Keane critique sévèrement Manchester City27 septembre 01:31Mauricio Pochettino fait une déclaration cinglante sur l'affaire Manchester CityMauricio Pochettino fait une déclaration cinglante sur l'affaire Manchester CityAujourd'hui 11:58Manchester City continue de lutter contre les accusations financièresManchester City continue de lutter contre les accusations financièresAujourd'hui 01:10Roberto Mancini nie toute implication dans les accusations financières contre Manchester CityRoberto Mancini nie toute implication dans les accusations financières contre Manchester City27 septembre 22:57L'affaire Manchester City : quel avenir pour la Premier LeagueL'affaire Manchester City : quel avenir pour la Premier League27 septembre 22:35David de Gea réagit à la polémique concernant Manchester CityDavid de Gea réagit à la polémique concernant Manchester City26 septembre 13:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City