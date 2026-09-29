L'ancien gardien de but de l'équipe d'Angleterre, Joe Hart, a exprimé son opinion sur les violations financières présumées du club de Manchester City. S'exprimant sur BBC Radio 5 Live, l'ancien joueur expérimenté a souligné sa confiance totale envers la direction du club et a fermement défendu l'honnêteté des succès remportés par l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les dernières informations, il est suggéré que le club aurait été reconnu coupable de la plupart des 115 accusations financières portées par la Premier League contre Manchester City. L'attention se porte principalement sur l'augmentation artificielle des revenus de sponsoring et l'utilisation de paiements non déclarés pour contourner les règles. Néanmoins, la direction du club conteste fermement ces allégations et prépare le processus d'appel final.

La confiance de Hart envers la direction

Joe Hart, qui a joué pour le club pendant 12 ans et a disputé 348 matchs, a déclaré qu'il ne prêtait pas attention aux diverses rumeurs dans la presse. Selon lui, la lettre ouverte et les déclarations du président du club, Khaldoon Al Mubarak, lui donnent toutes les raisons d'être serein.

« Je n'écoute pas les suppositions et les discussions des autres. À mon avis, il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance à Khaldoon. Ce qu'il a dit me suffit. On sent que sa lettre vient d'une personne qui aime vraiment le club », a déclaré l'ancien gardien de 39 ans.

Les victoires sur le terrain restent légitimes

Au cours de sa carrière au club, Joe Hart a remporté deux titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue et une FA Cup. Il a souligné que les succès sur le terrain ne sont pas liés aux problèmes entourant la direction et que les joueurs ont mérité chaque victoire par leur travail acharné.

« Je suis très fier de ce que nous avons accompli avec Manchester City. Cela ne changera jamais. Nous nous sommes battus sur le terrain à 11 contre 11, nous avons gagné, perdu ou fait match nul. À la fin, nous nous sommes serré la main en quittant le terrain. Tout cela était du fair-play », a ajouté Hart.