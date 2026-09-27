Le procès retentissant concernant les infractions financières en Premier League provoque de vives discussions dans le monde du football. Selon Goal.com, après que Manchester City a été reconnu coupable de la plupart des 115 chefs d'accusation pour irrégularités, des experts renommés et d'anciens joueurs ont commencé à réagir fermement. En particulier, Roy Keane, l'une des légendes du football anglais, a souligné que des mesures strictes devaient être prises contre le club, accusant ouvertement ce dernier d'avoir choisi la voie de la tromperie. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

S'exprimant sur ITV, Roy Keane a fermement déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les récentes déclarations du joueur de Manchester City, Rodri. Selon lui, le club a commis ces infractions volontairement et doit désormais répondre de ses actes. L'ancien milieu de terrain a souligné que les succès du club ces dernières années n'ont pas été obtenus honnêtement et qu'ils doivent inévitablement « prendre leur propre médicament » (accepter la punition).

Dommages causés aux clubs rivaux et à l'héritage des entraîneurs

Dans le contexte des négociations et des décisions judiciaires, des représentants d'autres grands clubs exigent également que justice soit faite. Ian Wright, soutenant son collègue, a rappelé que Liverpool et les équipes ayant lutté honnêtement sous l'ère Jürgen Klopp ont été privées de leurs véritables opportunités. Il a souligné qu'en raison des infractions, d'autres équipes et joueurs n'ont pas pu remporter les titres qu'ils méritaient.

À l'heure actuelle, la direction de Manchester City rejette catégoriquement les accusations et se prépare à faire appel. Le président du club, Khaldoon Al Mubarak, dans une lettre adressée aux supporters, a indiqué que le processus serait encore long et que le club était pleinement confiant en son innocence. Il a rappelé que l'équipe avait déjà surmonté des épreuves difficiles par le passé.

Poursuites financières et risques futurs

Cette victoire judiciaire pourrait ouvrir la porte aux plus grandes réclamations financières de l'histoire de la Premier League. Selon les rapports, des équipes comme Arsenal, Tottenham, Liverpool et Manchester United ont conservé le droit de demander jusqu'à 800 millions de livres sterling de compensation pour les dommages subis. Certains clubs ont l'intention de réclamer jusqu'à 200 millions de livres chacun.

Pour l'instant, des sanctions sévères sont envisagées pour Manchester City, telles que le retrait des titres de champion, la relégation dans une division inférieure ou l'exclusion de la compétition. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, l'avenir du club reste gravement menacé.