Roy Keane critique sévèrement Manchester City

·8·Sport
Roy Keane critique sévèrement Manchester City

Le procès retentissant concernant les infractions financières en Premier League provoque de vives discussions dans le monde du football. Selon Goal.com, après que Manchester City a été reconnu coupable de la plupart des 115 chefs d'accusation pour irrégularités, des experts renommés et d'anciens joueurs ont commencé à réagir fermement. En particulier, Roy Keane, l'une des légendes du football anglais, a souligné que des mesures strictes devaient être prises contre le club, accusant ouvertement ce dernier d'avoir choisi la voie de la tromperie. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

S'exprimant sur ITV, Roy Keane a fermement déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les récentes déclarations du joueur de Manchester City, Rodri. Selon lui, le club a commis ces infractions volontairement et doit désormais répondre de ses actes. L'ancien milieu de terrain a souligné que les succès du club ces dernières années n'ont pas été obtenus honnêtement et qu'ils doivent inévitablement « prendre leur propre médicament » (accepter la punition).

Dommages causés aux clubs rivaux et à l'héritage des entraîneurs

Dans le contexte des négociations et des décisions judiciaires, des représentants d'autres grands clubs exigent également que justice soit faite. Ian Wright, soutenant son collègue, a rappelé que Liverpool et les équipes ayant lutté honnêtement sous l'ère Jürgen Klopp ont été privées de leurs véritables opportunités. Il a souligné qu'en raison des infractions, d'autres équipes et joueurs n'ont pas pu remporter les titres qu'ils méritaient.

À l'heure actuelle, la direction de Manchester City rejette catégoriquement les accusations et se prépare à faire appel. Le président du club, Khaldoon Al Mubarak, dans une lettre adressée aux supporters, a indiqué que le processus serait encore long et que le club était pleinement confiant en son innocence. Il a rappelé que l'équipe avait déjà surmonté des épreuves difficiles par le passé.

Poursuites financières et risques futurs

Cette victoire judiciaire pourrait ouvrir la porte aux plus grandes réclamations financières de l'histoire de la Premier League. Selon les rapports, des équipes comme Arsenal, Tottenham, Liverpool et Manchester United ont conservé le droit de demander jusqu'à 800 millions de livres sterling de compensation pour les dommages subis. Certains clubs ont l'intention de réclamer jusqu'à 200 millions de livres chacun.

Pour l'instant, des sanctions sévères sont envisagées pour Manchester City, telles que le retrait des titres de champion, la relégation dans une division inférieure ou l'exclusion de la compétition. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, l'avenir du club reste gravement menacé.

Roy KeaneManchester CityPremier LeagueActualités FootballTransferts
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

David de Gea réagit à la polémique concernant Manchester CityDavid de Gea réagit à la polémique concernant Manchester CityHier 13:51Roy Keane critique vivement l'arbitrage sur le but de Haaland lors du derby de ManchesterRoy Keane critique vivement l'arbitrage sur le but de Haaland lors du derby de Manchester15 septembre 18:54L'avenir d'Erling Haaland : pourquoi il ne devrait pas quitter Manchester CityL'avenir d'Erling Haaland : pourquoi il ne devrait pas quitter Manchester City10 septembre 12:35Connor Gallagher annonce qu’il attend son premier enfantConnor Gallagher annonce qu’il attend son premier enfant18 août 22:35Tottenham intensifie les négociations pour le transfert d’Omar MarmoushTottenham intensifie les négociations pour le transfert d’Omar Marmoush21 août 14:58Manchester City ne sera pas privé de ses titres et trophées passésManchester City ne sera pas privé de ses titres et trophées passésHier 22:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City