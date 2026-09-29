Le sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis, Mauricio Pochettino, a souligné que les irrégularités financières de Manchester City ont porté atteinte au principe d'équité en Premier League. Selon Ixbt.com et les médias étrangers, le technicien expérimenté a déclaré que les violations des règles financières ont jeté une ombre sur l'intégrité sportive pendant plus d'une décennie et qu'aucune sanction ne pourrait compenser pleinement les dommages causés. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Des rapports récents ont confirmé que Manchester City a été reconnu coupable de 114 des 115 accusations liées aux règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018. Au cours de cette période de neuf ans, le club mancunien a remporté trois titres de champion, une FA Cup et trois League Cups. Les moments forts de cette époque, notamment les buts dramatiques de Sergio Agüero, sont désormais sérieusement remis en question par le public et les experts.

Contraintes financières et concurrence inégale

Pochettino a évoqué les contraintes financières qu'il a connues lorsqu'il dirigeait Tottenham. Selon lui, le club n'a recruté aucun joueur pendant 18 mois pour financer la construction de son nouveau stade, travaillant dans des conditions de stricte austérité. Malgré cela, Tottenham a terminé troisième lors de la saison 2017/18 et deuxième l'année précédente, derrière Chelsea, club également accusé d'avoir enfreint les règles financières.

S'exprimant par l'intermédiaire d'un interprète avant le match de l'équipe nationale des États-Unis contre le Chili, l'entraîneur argentin s'est dit surpris qu'une telle ampleur de violations soit passée inaperçue par les autorités de contrôle pendant si longtemps. « Lorsqu'ils sont reconnus coupables de 114 accusations sur 115, il est très difficile de savoir quelle sanction appliquer pour que justice soit rendue », a déclaré Pochettino.

Lacunes dans les mécanismes de contrôle

Il a noté que des clubs comme Nottingham Forest ou Everton ont subi diverses sanctions telles que des retraits de points ou des amendes pour des infractions, mais que la situation concernant Manchester City est tout à fait différente. Mauricio Pochettino a souligné que la question se pose de savoir où étaient les autorités de contrôle alors que de telles violations étaient commises.

L'ancien entraîneur de Chelsea a souligné que cette situation jette également une ombre sur les succès passés. Selon lui, si les accusations sont confirmées, cela signifie que l'intégrité sportive n'a pas existé au cours des dernières années et que les fans ont vécu dans l'illusion. L'entraîneur espère que cette situation servira à créer des conditions équitables pour tous les clubs à l'avenir.