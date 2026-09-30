La situation autour du Manchester City, champion en titre de la Premier League, devient tendue. Après qu'une commission indépendante a reconnu le club coupable de graves violations des règles financières, l'emblème géant du club situé à l'extérieur de l'Etihad Stadium a été dégradé par des inscriptions insultantes. Selon le journal The Sun, certains supporters mécontents ont exprimé leur colère contre les infrastructures du stade, provoquant un grand émoi dans le public. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon la décision officielle publiée mardi, une commission indépendante a reconnu le Manchester City coupable de tous les chefs d'accusation concernant de graves irrégularités financières sur une période de neuf ans, couvrant les saisons 2009-2010 à 2017-2018. Cette décision marque l'une des périodes les plus critiques et instables de l'histoire du club, alors que l'équipe fait désormais face à de lourdes sanctions sportives.

Schémas financiers et un écart de 900 millions de livres

Selon les résultats de l'enquête, la direction du Manchester City a utilisé des pratiques de contrats fictifs avec des partenaires commerciaux. Ces schémas ont servi à augmenter artificiellement les revenus du club et à réduire considérablement les dépenses. En conséquence, il a été constaté que les indicateurs financiers du club sur la période indiquée ont été faussés de plus de 900 millions de livres sterling.

La commission a également confirmé la plupart des accusations selon lesquelles le Manchester City aurait refusé de coopérer avec les enquêteurs durant la procédure. Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a souligné que la décision de l'organe indépendant démontre que le club a systématiquement enfreint les règles de la compétition pendant près d'une décennie, ce qui pourrait justifier des sanctions sans précédent.

Réponse du club et plans d'appel

Malgré le vandalisme au stade et les lourdes accusations, la direction du Manchester City a fermement rejeté cette décision et maintient son innocence totale. Le club a immédiatement publié une déclaration cinglante, affirmant que les conclusions de la commission contiennent des erreurs matérielles manifestes en droit, en principe et en fait, qualifiant la décision prise de dangereuse.

Dans un communiqué, le club a déclaré : « Le club est innocent des accusations portées par la Premier League et dispose de preuves irréfutables soutenant pleinement notre position dans cette affaire ». Néanmoins, la situation scandaleuse et les actions radicales des supporters ternissent gravement la réputation de l'équipe.