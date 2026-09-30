L'emblème du Manchester City vandalisé

·8·Sport
L'emblème du Manchester City vandalisé

La situation autour du Manchester City, champion en titre de la Premier League, devient tendue. Après qu'une commission indépendante a reconnu le club coupable de graves violations des règles financières, l'emblème géant du club situé à l'extérieur de l'Etihad Stadium a été dégradé par des inscriptions insultantes. Selon le journal The Sun, certains supporters mécontents ont exprimé leur colère contre les infrastructures du stade, provoquant un grand émoi dans le public. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon la décision officielle publiée mardi, une commission indépendante a reconnu le Manchester City coupable de tous les chefs d'accusation concernant de graves irrégularités financières sur une période de neuf ans, couvrant les saisons 2009-2010 à 2017-2018. Cette décision marque l'une des périodes les plus critiques et instables de l'histoire du club, alors que l'équipe fait désormais face à de lourdes sanctions sportives.

Schémas financiers et un écart de 900 millions de livres

Selon les résultats de l'enquête, la direction du Manchester City a utilisé des pratiques de contrats fictifs avec des partenaires commerciaux. Ces schémas ont servi à augmenter artificiellement les revenus du club et à réduire considérablement les dépenses. En conséquence, il a été constaté que les indicateurs financiers du club sur la période indiquée ont été faussés de plus de 900 millions de livres sterling.

La commission a également confirmé la plupart des accusations selon lesquelles le Manchester City aurait refusé de coopérer avec les enquêteurs durant la procédure. Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a souligné que la décision de l'organe indépendant démontre que le club a systématiquement enfreint les règles de la compétition pendant près d'une décennie, ce qui pourrait justifier des sanctions sans précédent.

Réponse du club et plans d'appel

Malgré le vandalisme au stade et les lourdes accusations, la direction du Manchester City a fermement rejeté cette décision et maintient son innocence totale. Le club a immédiatement publié une déclaration cinglante, affirmant que les conclusions de la commission contiennent des erreurs matérielles manifestes en droit, en principe et en fait, qualifiant la décision prise de dangereuse.

Dans un communiqué, le club a déclaré : « Le club est innocent des accusations portées par la Premier League et dispose de preuves irréfutables soutenant pleinement notre position dans cette affaire ». Néanmoins, la situation scandaleuse et les actions radicales des supporters ternissent gravement la réputation de l'équipe.

Manchester CityPremier LeagueActualités FootballChampionnat d'AngleterreVandalisme
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Pep Guardiola sort du silence après la condamnation de Manchester CityPep Guardiola sort du silence après la condamnation de Manchester CityHier 18:33L'affaire Manchester City : quel avenir pour la Premier LeagueL'affaire Manchester City : quel avenir pour la Premier League27 septembre 22:35Manchester City reconnu coupable de 115 infractions financièresManchester City reconnu coupable de 115 infractions financières29 septembre 21:53Joe Hart s'exprime sur les scandales financiers entourant Manchester CityJoe Hart s'exprime sur les scandales financiers entourant Manchester City29 septembre 14:54Mauricio Pochettino fait une déclaration cinglante sur l'affaire Manchester CityMauricio Pochettino fait une déclaration cinglante sur l'affaire Manchester City29 septembre 11:58Manchester City continue de lutter contre les accusations financièresManchester City continue de lutter contre les accusations financières29 septembre 01:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov