La fin d'une ère : Cristiano Ronaldo met un terme définitif à sa carrière internationale avec le Portugal

L'une des pages les plus brillantes de l'histoire du football mondial se tourne. Le capitaine et recordman de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo a décidé de mettre un point final à sa carrière internationale.

Selon les informations retentissantes publiées par le prestigieux média national O Jogo cette décision de l'attaquant de 41 ans est ferme et irrévocable.

Dernier match et adieux inattendus

La source indique que le match contre le Pays de Galles (1-0), disputé le 24 septembre dans le cadre de la Ligue des Nations, restera la toute dernière apparition officielle du buteur légendaire sous le maillot portugais.

Le cours des événements a pris une tournure dramatique lors de la journée suivante :

Frustration sur le banc : Lors du match contre la Norvège (2-1), l'entraîneur Jorge Jesus n'a pas fait entrer l'attaquant en jeu, ce qui a provoqué la colère ouverte de Ronaldo face à cette décision ;

Conférence de presse et point final : Après que l'entraîneur a laissé entendre en conférence de presse que le capitaine pourrait également manquer le match contre le Danemark, Ronaldo a quitté le camp d'entraînement en urgence ;

Pas de retour en arrière : L'attaquant ne reviendra plus en sélection — sa carrière internationale s'achève ainsi de manière abrupte.

Des statistiques inaccessibles : Des records absolus gravés dans l'histoire

Bien que ces adieux se soient déroulés dans l'ombre de tensions et de polémiques, l'héritage de plus de 20 ans de Ronaldo en sélection restera l'un des sommets de l'histoire du football :

234 sélections : Record du plus grand nombre d'apparitions sous le maillot d'une équipe nationale dans l'histoire du football mondial ;

146 buts : Record absolu de meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales.

L'ancienne star du Real Madrid a soulevé le trophée du Championnat d'Europe 2016 et de la Ligue des Nations 2019 avec son équipe nationale. Son départ soudain et brutal constitue un choc majeur non seulement pour les supporters portugais, mais pour toute la communauté mondiale du football.