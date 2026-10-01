Des looks insolites présentés à la Fashion Week de Paris (vidéo)

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Des looks insolites présentés à la Fashion Week de Paris (vidéo)

Le 28 septembre 2026, dans le cadre de la Fashion Week de Paris, la collection printemps-été 2027 de la marque Matières Fécales a été présentée sur la Place de la République. Il s'agit du premier défilé de mode organisé sur cette place.

La collection, intitulée « The Ninety-Nine Percent » (Les 99 pour cent), mettait en scène 99 mannequins. Tous issus de la diversité, les créateurs Steven Raj Bhaskaran et Hanna Rose Dalton ont souhaité attirer l'attention sur la représentation des différents groupes et cultures dans le monde de la mode.

Le défilé a présenté des tenues blanches, noires et rouges, des robes volumineuses, des vêtements en cuir et en jean, ainsi que divers couvre-chefs et accessoires insolites. Certains looks intégraient également des tissus et des drapés inspirés du sari indien.

Certains looks du défilé, notamment les mannequins au visage entièrement maquillé de blanc, ont captivé l'attention du public. La collection comprenait également des tenues inspirées de symboles religieux et culturels, ainsi que des vêtements portant l'inscription « Resist ».

À travers cette collection, les créateurs de Matières Fécales poursuivent le thème de la richesse et de l'élite exploré lors de la saison précédente, tout en se concentrant cette fois sur les larges couches de la société, l'unicité et la représentativité. Le défilé a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux en raison de son maquillage audacieux et de ses looks scéniques.

Matières FécalesFashion Week de ParisThe Ninety-Nine PercentSteven Raj BhaskaranMode
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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