Coup de tonnerre avant le match contre le Danemark : Ronaldo quitte le rassemblement du Portugal

Une tension inattendue est apparue autour de l'équipe nationale du Portugal. Le capitaine et leader de l'équipe, Cristiano Ronaldo a quitté le camp d'entraînement prématurément à la veille d'un match crucial contre le Danemark, comptant pour la 3e journée de la Ligue des nations.

Selon les informations du prestigieux média espagnol Marca l'attaquant vedette de 41 ans prévoit de s'envoler dans les prochaines heures à bord de son jet privé stationné à Madrid vers le siège de son club en Arabie saoudite. Pause mystérieuse à l'entraînement et déclaration de l'entraîneur

Cet événement a attisé l'atmosphère déjà tendue autour de l'équipe nationale. Des rapports avaient circulé plus tôt indiquant que Ronaldo avait quitté le terrain d'entraînement prématurément.

Bien que l'entraîneur Jorge Jesus ait insisté lors de la conférence de presse sur l'absence de conflit interne et sur la bonne ambiance au sein du groupe, ses propos n'ont pas dissipé les doutes. Jesus a ouvertement admis qu'il était fort probable que le capitaine ne participe pas au match contre le Danemark. Le départ du joueur pour l'Arabie saoudite peu après avoir quitté l'entraînement suggère une crise.

Situation en Ligue des nations : le besoin de Ronaldo a-t-il diminué ?

Le début de compétition du Portugal dans ce tournoi est plutôt poussif pour Ronaldo :

Contre le Pays de Galles (1-0) :

Cristiano a débuté dans le onze de départ et a joué 67 minutes, sans toutefois inscrire de but ni délivrer de passe décisive ; Contre la Norvège (2-1) :

Le staff technique a laissé l'attaquant vétéran sur le banc et il n'est pas entré en jeu. Dans ce contexte, les spéculations vont bon train sur le fait que Jorge Jesus cherche à construire l'équipe sans Ronaldo, ce qui pourrait être la cause du mécontentement du capitaine.

Le test danois et un avenir incertain

Le Portugal affrontera le Danemark le 1er octobre au stade Parken de Copenhague. Alors que des points cruciaux sont en jeu au classement, le retrait de Ronaldo et son départ de l'équipe susciteront certainement de vifs débats au sein de la Fédération portugaise de football et parmi les supporters.

Pour l'instant, ni Ronaldo ni ses représentants n'ont fait de commentaire officiel sur la situation. Cependant, cette décision soulève de sérieuses questions sur son avenir sur la scène internationale.

Hozircha Ronalduning o‘zi va uning vakillari vaziyat bo‘yicha rasmiy izoh berganicha yo‘q. Biroq bu qaror uning xalqaro maydondagi kelajagi borasida jiddiy savollarni kun tartibiga chiqarmoqda.