Coup de tonnerre avant le match contre le Danemark : Ronaldo quitte le rassemblement du Portugal

·3·Sport
Coup de tonnerre avant le match contre le Danemark : Ronaldo quitte le rassemblement du Portugal

Une tension inattendue est apparue autour de l'équipe nationale du Portugal. Le capitaine et leader de l'équipe, Cristiano Ronaldo a quitté le camp d'entraînement prématurément à la veille d'un match crucial contre le Danemark, comptant pour la 3e journée de la Ligue des nations.

Selon les informations du prestigieux média espagnol Marca l'attaquant vedette de 41 ans prévoit de s'envoler dans les prochaines heures à bord de son jet privé stationné à Madrid vers le siège de son club en Arabie saoudite. Pause mystérieuse à l'entraînement et déclaration de l'entraîneur

Cet événement a attisé l'atmosphère déjà tendue autour de l'équipe nationale. Des rapports avaient circulé plus tôt indiquant que Ronaldo avait quitté le terrain d'entraînement prématurément.

Bien que l'entraîneur Jorge Jesus ait insisté lors de la conférence de presse sur l'absence de conflit interne et sur la bonne ambiance au sein du groupe, ses propos n'ont pas dissipé les doutes. Jesus a ouvertement admis qu'il était fort probable que le capitaine ne participe pas au match contre le Danemark. Le départ du joueur pour l'Arabie saoudite peu après avoir quitté l'entraînement suggère une crise.

Situation en Ligue des nations : le besoin de Ronaldo a-t-il diminué ?

Le début de compétition du Portugal dans ce tournoi est plutôt poussif pour Ronaldo :

Contre le Pays de Galles (1-0) :

  • Cristiano a débuté dans le onze de départ et a joué 67 minutes, sans toutefois inscrire de but ni délivrer de passe décisive ; Contre la Norvège (2-1) :

  • Le staff technique a laissé l'attaquant vétéran sur le banc et il n'est pas entré en jeu. Dans ce contexte, les spéculations vont bon train sur le fait que Jorge Jesus cherche à construire l'équipe sans Ronaldo, ce qui pourrait être la cause du mécontentement du capitaine.

Le test danois et un avenir incertain

Le Portugal affrontera le Danemark le 1er octobre au stade Parken de Copenhague. Alors que des points cruciaux sont en jeu au classement, le retrait de Ronaldo et son départ de l'équipe susciteront certainement de vifs débats au sein de la Fédération portugaise de football et parmi les supporters.

Pour l'instant, ni Ronaldo ni ses représentants n'ont fait de commentaire officiel sur la situation. Cependant, cette décision soulève de sérieuses questions sur son avenir sur la scène internationale.

Hozircha Ronalduning o‘zi va uning vakillari vaziyat bo‘yicha rasmiy izoh berganicha yo‘q. Biroq bu qaror uning xalqaro maydondagi kelajagi borasida jiddiy savollarni kun tartibiga chiqarmoqda.

Cristiano RonaldoÉquipe du PortugalArabie saouditeDanemarkLigue des nations
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Brian Riemer : Quand Cristiano Ronaldo prendra sa retraite, le Portugal aura un problèmeBrian Riemer : Quand Cristiano Ronaldo prendra sa retraite, le Portugal aura un problèmeHier 17:19Martin Ødegaard s'exprime sur Cristiano Ronaldo avant le match contre le DanemarkMartin Ødegaard s'exprime sur Cristiano Ronaldo avant le match contre le Danemark23 septembre 21:14L'héroïsme de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr révéléL'héroïsme de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr révélé25 septembre 13:34Cristiano Ronaldo a-t-il renoncé à racheter le club d'Al-Nassr?Cristiano Ronaldo a-t-il renoncé à racheter le club d'Al-Nassr?18 septembre 02:56Cristiano Ronaldo inscrit son premier but de la nouvelle saisonCristiano Ronaldo inscrit son premier but de la nouvelle saison22 août 11:04Sans Cristiano Ronaldo, Al-Nassr domine Al-Fateh 3-0 lors de la première journéeSans Cristiano Ronaldo, Al-Nassr domine Al-Fateh 3-0 lors de la première journée16 août 10:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov