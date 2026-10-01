Une décision concernant Manchester City est exigée avant la fin de la saison en cours

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Une décision concernant Manchester City est exigée avant la fin de la saison en cours

Les dirigeants des clubs de Premier League exigent que des sanctions soient appliquées fermement à l'encontre de Manchester City, reconnu coupable d'infractions aux règles financières, avant la fin de la saison actuelle. Suite aux accusations retentissantes liées à une augmentation artificielle des revenus de plus de 900 millions de livres sterling, les responsables des clubs rivaux craignent qu'un retard dans l'application des sanctions ne compromette l'intégrité de la course au titre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la Premier League a confirmé mardi que le club a été reconnu coupable de toutes les accusations concernant des irrégularités financières entre les saisons 2009/10 et 2017/18. Si les conséquences pour Manchester City ne sont pas déterminées à temps et que le club remporte à nouveau le titre, cela pourrait engendrer une incertitude majeure dans le tournoi.

La pression s'accentue actuellement sur la commission indépendante pour qu'elle agisse rapidement. Le panel indépendant a conclu que le club avait artificiellement gonflé ses revenus de plus de 900 millions de livres sterling via de « faux » contrats de sponsoring. Un responsable de club, s'exprimant sous couvert d'anonymat auprès de la BBC Sport, a souligné qu'une résolution rapide de la situation serait bénéfique pour tout le monde.

Sanctions et procédure d'appel

Répondant à la question de savoir si une conclusion rapide est réaliste, le responsable a ajouté que les risques sont évidents et qu'il est nécessaire de les prévenir. De son côté, Manchester City a fermement nié toutes les accusations portées contre lui et a fait savoir qu'il comptait déposer un recours officiel d'ici la fin de la semaine.

Selon les règles de la Premier League, un appel doit être conclu dans un délai maximum de 12 semaines après son dépôt. Cependant, le directeur général de Manchester City, Ferran Soriano, a indiqué que ce processus pourrait prendre beaucoup de temps. Néanmoins, la déclaration officielle de la ligue souligne la volonté de clore l'affaire aussi rapidement que possible afin d'éviter des batailles judiciaires prolongées.

Il convient de noter que Manchester City ne peut pas porter son affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), leur ultime recours pourrait donc être de s'adresser à la Haute Cour. Des audiences spéciales sur les sanctions seront bientôt organisées par la commission indépendante, ce qui déterminera le destin futur du club.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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