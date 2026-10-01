Des papiers peints générateurs d'électricité à partir de l'humidité ambiante créés aux États-Unis

Des chercheurs de l'université de Binghamton aux États-Unis ont créé un revêtement en papier innovant capable de produire de l'électricité en continu à partir de l'humidité de l'air intérieur. Selon ixbt.com, cette technologie agit simultanément comme un déshumidificateur passif et pourrait, à l'avenir, permettre d'alimenter des capteurs de maison intelligente et d'autres appareils électroniques à faible consommation sans utiliser de batteries. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Principe de fonctionnement et caractéristiques de la technologie

La base de cette nouvelle invention est constituée de générateurs d'humidité-électricité miniatures. Ils absorbent les molécules d'eau de l'air, provoquant un processus de dissociation des ions à l'intérieur du matériau. Le gradient de concentration résultant génère une tension électrique entre les côtés opposés de la feuille. Contrairement aux panneaux solaires, ce système ne nécessite aucune lumière.

Les experts soulignent que les espaces clos constituent l'environnement le plus favorable pour une telle technologie, car le taux d'humidité dans les maisons et les bâtiments est généralement maintenu entre 30 et 60 %. De plus, la respiration humaine, la cuisine, les douches et d'autres processus quotidiens reconstituent constamment la vapeur d'eau dans l'air.

Production et tests pratiques

Pour créer les générateurs, la technologie de l'électronique sur papier a été utilisée, permettant de former les structures nécessaires directement sur la feuille de papier. Les bords du papier sont enduits de glycérine, qui absorbe activement l'humidité, tandis que la partie centrale présente une structure polymère à motifs cirés. Elle régule l'évaporation et assure le mouvement dirigé de l'humidité nécessaire à la production continue d'électricité.

Les chercheurs ont assemblé une feuille expérimentale complète composée de 1596 générateurs interconnectés. Dans des conditions d'humidité relative de 80 %, chaque élément a fourni une tension d'environ 0,34 V et la puissance spécifique a atteint 2,2 µW/cm². L'ensemble du système a réussi à alimenter sans fil un clavier sans aucune batterie.

Parallèlement, le nouveau papier peint a également démontré une capacité à réduire l'humidité de l'air. Dans la pièce expérimentale, le taux d'humidité est passé de 38 % à 32 %. Les auteurs estiment qu'à l'avenir, cette technologie pourra réduire partiellement la charge des climatiseurs et des systèmes de séchage, tout en permettant de récupérer de petites quantités d'électricité à partir de l'humidité.

Toutes les connexions électriques sont placées au dos de la feuille, ce qui permet d'utiliser ce revêtement comme une décoration murale classique sans câbles visibles. Au stade actuel, la puissance de la technologie n'est pas suffisante pour alimenter des appareils électroménagers comme un réfrigérateur ou une télévision. Le domaine d'application principal concerne les capteurs de température et d'humidité sans fil à faible consommation, les moniteurs climatiques et d'autres éléments basse consommation des systèmes de maison intelligente.